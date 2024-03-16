梁朝偉下周飛德國拍戲 未能參與金像獎 與是枝裕和有合作計劃 (15:00)

梁朝偉憑電影《金手指》獲香港電影導演會頒發「最佳男主角」，他受訪時說︰「得獎好開心，因為有人認同、鼓勵，尤其喺杜琪峯手上拎到呢個獎更開心﹗我依家仲記得第一日開工拍《鹿鼎記》嘅情景，佢（杜琪峯）覺得我個妝唔夠污糟，因為我喺套劇出場時係市井之徒﹗佢令我有好多啟發，做演員除咗表演，喺造型上都要有啲想法。」梁朝偉希望再與杜琪峯合作，但要看緣分，亦不知道彼此的想法是否一樣。他說︰「要多啲相處，睇吓大家對生活嘅看法、人生觀、價值觀係咪一樣，至可以容易一齊拍電影。（你哋經歷咗咁多應有啲唔同？）唔覺得。今次同佢再見面傾偈，大家仍然係好朋友。」

談到杜琪峯亦說被他啟發了很多，梁朝偉認為人與人之間是互相啟發，沒分誰人啟發了你多少。「第42屆香港電影金像獎」下月舉行，梁朝偉被問到可有信心再下一城時表示︰「冇所謂。有獎當然開心，但最重要係拍戲時對工作嘅熱誠同付出、拍完後有滿足感，對自己有交代。」他表示下周五（22日）起程往德國拍戲，未能出席頒獎禮。

日本導演是枝裕和早前在「第17屆亞洲電影大獎」後台稱會為他度身訂做劇本角色，梁朝偉透露兩人去年曾在東京電影節上見面，他當時已知是枝裕和有此計劃，正在寫劇本，惟未知戲種、角色及開拍日期。

（即時娛樂）