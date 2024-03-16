鄭啟泰追思會｜胞妹Fiona透露哥哥因器官衰竭而死 (17:50)

新城電台DJ鄭啟泰上月3日突然離世，終年56歲。追思會今天（16日）在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行，馬浚偉、吳嘉儀（阿七）、伍仲衡、周國豐、范振鋒夫婦、蔡國威、路芙、林祖輝、林柏希等圈中人現身送別。追思會向出席人士派發紀念冊，封面是鄭啟泰微笑低頭寫作照片，配以字句「鄭啟泰 開心看天下」。紀念冊刊出鄭啟泰生前的照片及生平，其21歲女兒Kayla亦撰文分享與父親的點滴。Kayla在文中提到︰「轉眼間，我還有數個月就大學畢業了。 沒想到，你竟然要搶先比我更早畢業。 還未等到你參加我的大學畢業禮，我就要參加你的人生畢業禮，謝謝你這21年來的陪伴。Ciao，說了再見，就會再見。」

鄭啟泰的妹妹Fiona受訪時透露哥哥的死因是器官衰竭，死因裁判法庭裁定他死於自然。她表示鄭啟泰的葬禮早前已完成，哥哥在親友送別下已到了天家，今日舉行的是生命禮讚儀式，記念他為大家帶來的美好時光。Fiona表示家人會將慰問金全數捐予香港防癌會，幫助有需要人士。她續說︰「哥哥一年前曾對我說，他覺得生命很圓滿，一家人健健康康、齊齊整整，人生已無遺憾。」

鄭啟泰的未婚妻王雁芝未有公開露面，但從昨晚開始不時在Ig限時動態分享從前與鄭啟泰的合照，留言悼別。她說︰「明天正式跟你道別了，很難接受的現實要好好面對了。讓我遇到給我最幸福的人，也是一份福氣。我們來世再見，我只希望來世我們早點遇到。來世你要早點求婚喔！說再見，才發現再也見不到。計劃趕不上變化，唯有下世再見。」

（即時娛樂）