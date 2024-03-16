洪金寶不滿白髮成龍被指「老了」︰健康就OK (19:17)

洪金寶和太太高麗虹、古天樂、杜琪峯、張繼聰、鄧麗欣、王丹妮、陳家樂、林峯、蔡卓妍等，昨晚出席「香港電影導演會周年晚宴暨頒獎禮」。洪金寶手持拐杖到場，身形消瘦了不少，但精神不錯。他笑言被老婆虐待︰「我之前仲瘦﹗佢唔畀我食太多﹗我可以食肥膩食物，但要戒澱粉質。」洪金寶自言仍然腳痛，不知應否做運動。他說︰「我想做運動，但又唔忿氣。我9歲開始做運動練武，到依家70幾歲仲要運動。我依家只做上唇同下唇運動，就係食嘢。」

洪金寶透露最近看了《白日之下》及《毒舌大狀》兩套電影，亦知道近年有不少新晉導演，為他們運氣不好，沒法子繼續拍戲而感到不值。洪金寶說︰「依家電影市場好惡劣，好似《白日之下》口碑咁好，想拍第2集都難搵投資者。動作片冇打星接班，都係呢個原因。」

談到他早前被發現向乞丐送錢，有網民擔心他受騙，洪金寶指對方是殘障人士，即使是騙子，他也覺得沒問題。洪金寶說︰「我知有啲乞兒有錢過我，冇所謂，最緊要個心係點，被人搵笨都無嘢，唔會因為咁抹殺良心。」成龍近日出席活動時一頭白髮，有網民指「成龍老了」，洪金寶不悅地說︰「有邊個唔會老？老得嚟健康就OK。點解講到咁差？講嘅人唔會老？因為佢冇機會老？ 依家社會啲人講嘢唔負責任，有啲人為咗利，乜都講，乜都做。」

（即時娛樂）