中年2｜安雅希被批減肥過度唔夠氣 顏米羔唱假音出事 (20:23)

安雅希與林二汶合唱《一樣的月光》，唱到尾段時飆高音曬唱功。不過，最近清減不少的她被批唱歌不夠氣。（大會提供）

無綫《中年好聲音2》明晚（17日）播出新一集「最終樂章‧第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》」，8強選手將聯乘8位歌手合唱，爭奪最終決賽的7強名額。安雅希與林二汶合唱《一樣的月光》，唱到尾段時飆高音曬唱功。不過，最近清減不少的她被批唱歌不夠氣，伍仲衡激動地說︰「減乜鬼肥啫？好明顯聽得出，人瘦咗把聲都瘦埋，感覺唔到我以前鍾意嘅安雅希。你睇吓二汶，佢把聲啲氣幾肥大！」肥媽表示：「氣真係要練，唱歌唔係用喉嚨，係要用丹田。」張佳添則說：「如果識用丹田唱歌，肥同瘦其實係冇關係，但係減肥之後，能量可能會唔夠。」

譚輝智與韋綺姍合唱《That's why you go away》。譚輝智賽前坦言與韋綺姍合作壓力大，但兩人正式比賽時默契十足，譚輝智唱出歌曲的傷痛感覺。周國豐笑言：「你雖然做到個痛苦表情，但你個樣畀我聯想到去廁所去唔到個表情！」張佳添說：「呢首歌除咗係英文之外，其實冇乜嘢可以畀到你發揮，你有嘗試用感情去push自己突破框框，但無奈做到有少少急屎嘅感覺！」伍仲衡則表示：「輝智你做漏咗樣嘢，你要惜Rita老師（韋綺姍）一啖，你有冇睇吳大強去年咀咗佢一嘢？」

顏米羔與吳業坤挑戰高難度歌曲《浮誇》。顏米羔的演出雖然充滿激情，惟假音被批出事。張佳添說：「呢首歌係啱米羔唱，但你要練多少少假聲、換氣，呢首歌係超高難度。」伍仲衡直言：「聽得出你啲假音太假，真正嘅假音係假得嚟真，輕得嚟重，無力得嚟有力，你可能要研究點唱假音！」

（即時娛樂）