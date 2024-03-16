黃貫中義賣CD延續大飛善心 何超儀撐拐杖現身支持 (21:00)

著名音樂人、LMF成員陳匡榮（大飛）去年病逝，黃貫中、鄧建明、鄭中基、何超儀及LMF將他們合唱的歌曲《一夥》印製成3000張CD，並於今日進行義賣，收益不扣除成本全數捐本地3間動物慈善組織，以延續大飛拯救被遺棄動物的善心。（林蘊兒攝）

著名音樂人、LMF成員陳匡榮（大飛）去年病逝，黃貫中、鄧建明（Joey Tang）、鄭中基、何超儀及LMF延續他生前拯救被遺棄動物的善心，將他們合唱的歌曲《一夥》印製成3000張CD，並於今日進行義賣，收益不扣除成本全數捐本地3間動物慈善組織，獲大批粉絲到場支持。黃貫中希望善款愈多愈好，達成大飛遺願。

Joey Tang透露︰「有朋友認購了半箱CD，我很有信心3000張碟能售罄。如有需要，我會提議加印。」何超儀揚言︰「一箱箱買才是買碟的態度﹗我也打算買一箱送給不同朋友﹗」談到大飛生前想舉辦慈善騷，黃貫中表示正在構思，希望能成事，一呼百應，得到各方支持。何超儀笑言不敢做主辦︰「我只是煮飯單位，但願意親自聯絡好友幫手。」黃貫中希望先完成大飛辦慈善騷的遺願，才考慮自己會否在香港開騷。Joey Tang直言每次聽到《一夥》也感觸、心情沉重。創作此歌的黃貫中說︰「我人生中認識很多朋友，但與大飛卻是從小認識，所以聽這歌時很感觸，每次都要深呼吸才可以繼續聽。鄭中基本來只打算唱和音，後來成為主唱之一。錄音當日，他一早現身做準備，證明他與大飛感情很好。」

何超儀負責唱歌曲最後幾句，她回憶錄音時上了身一樣，很快就完成。談到其右腳骨裂傷勢，仍要撐拐杖及穿上助行鞋的超儀預計要6星期才康復︰「我回家後便要脫去助行鞋，盡量將腳抬起，不能長時間放下。我受傷後一直工作，做完劉以達演唱會嘉賓後，又去了洛杉磯，前日才回港。我這次去英國，主要是見荷李活的導演『𢱑撈』，真的大開眼界﹗」

（即時娛樂）