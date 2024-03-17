陳法蓉撐LOONG 9團名夠潮︰依家冇人再講Dragon Year (13:34)

無綫選秀節目《亞洲超星團》選出9名練習生組男團「LOONG 9」，團名一出即成為網絡熱話，發音被不少網民取笑，亦令人想起陳法蓉多年前在電影《賭俠》中的角色名「龍九」。陳法蓉昨晚（16日）出席慧妍雅集42周年慈善晚會時，稱節目宣布團名時，不知道外界會聯想到「龍九」。她說︰「其實『Loong」這個字好潮，依家冇人再講『Dragon Year』，係講『Loong Year』﹗志偉哥話9個人，所以叫『龍九』幾特別。網民好有創意，整咗好多片，笑到我流眼淚。我又唔介意，仲分享畀洪欣等朋友睇。洪欣囝囝鎬濂話唔知我演過呢個角色，佢哋都話幾搞笑。」

陳法蓉稱無綫曾找她擔任其中一集《超星團》的評審，但因好友洪欣兒子張鎬濂是其中一位參賽者，為免被指不公平而婉拒了邀請。張鎬濂未能勝出入團，她說︰「參加比賽都想贏，我同佢講最重要係享受過程。佢喺過程中都得到好多經驗，Rain都讚過佢幾次。」陳法蓉透露正與無綫洽談鍾澍佳監製的新劇，被追問是否傾《新聞女王2》時稱不知道劇種。

除了陳法蓉，昨晚出席慈善晚會的還有慧妍雅集主席李潔瑩與丈夫黎諾懿、朱玲玲、趙雅芝與丈夫黃錦燊，鄭文雅、向海嵐、王愛倫、劉倩婷、翁嘉穗、岑杏賢、莊思明等。

（即時娛樂）