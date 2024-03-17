盧廣仲時隔13年來港開騷 翻唱林家謙歌曲 呻廣東歌難唱 (16:07)

盧廣仲時隔13年再來港開騷，昨晚假紅館舉行《盧廣仲勵志的演唱會香港站》，以自彈自唱歌曲《OH YEAH》及《勵志論》為演唱會揭開序幕。他先以廣東話向歌迷問好，隨後表示︰「Hello ！香港的朋友，好久不見。」唱畢《愛情怎麼了嗎?》後，盧廣仲透露晚餐吃了一個「火湯」，令觀眾一頭霧水。有粉絲更正是「老火湯」才對，他聞言點頭，尷尬傻笑。演唱會上，盧廣仲翻唱了林家謙的廣東歌《DooDooDoo》，其間有歌迷大叫「好靚仔」。安歌時，盧廣仲剖白心聲︰「我本身是很宅的，你們（歌迷）就是我出門的原因。出道16年，今次是我第二次來紅館開演唱會。有聽我歌的歌迷，我希望未來用我音樂、新歌，讓大家感到有新鮮空氣等着你。上一次來港開演唱會是2018年，開這場演唱會不容易，很開心見到大家仍健康的在現場。」

盧廣仲騷後表示多年沒開紅館騷，有點忘記了在紅館舞台表演的感覺。他讚香港觀眾反應十分好，特別有能量，每次來港演出也很累，要練得更健碩才可。他表示歌曲不適合，因此未在台上脫衣服，笑言稍後製作新碟時可把這元素放進歌曲。盧廣仲表示為唱《DooDooDoo》練習了很久，仍覺得廣東歌很難唱，不排除創作一首廣東歌給自己。他說︰「上次和林家謙說了為對方作一首歌，我怕他忘記了，提一提他。」談到他自認宅男，盧廣仲說︰「我曾一個月沒踏出家門，但發覺這樣下去不行。我是個歌手，要走出門表演給大家看，當了歌手16年，歌迷就是我出門動力。」

（即時娛樂）