周汶錡安排兩子入讀本地小學 混血小兄弟廣東話流利 (16:59)

周汶錡（Kathy）今早（17日）帶同8歲大仔Jacques及7歲細仔Avner出席「洪聖寶誕」活動，聯同林鈺洧、樊奕敏等藝人一同放水燈祈福。Kathy的兒子雖是中法混血兒，但說得一口流利廣東話。她表示兩子均在本地傳統小學讀書，加上課餘時間會看中文圖書，因此聽寫中文上沒大問題，也能說廣東話、普通話。Kathy說︰「他們平日愛看電視節目，少接觸手機和平板電腦。我曾嚇他們常玩電子產品，手指發育會欠靈活，他們便乖乖聽話了。」

Kathy表示兩子性格不同，大仔似她文靜內向，細仔大膽好動、喜歡音樂、表演慾強。她沒刻意栽培兩子加入模特兒或演藝圈︰「他們都知道我是模特兒，會模仿我行catwalk。細仔有學打鼓，家中有器材讓他練習。他早前表演時竟然打斷了鼓棍，十分搞笑﹗他們將來如何發展，順其自然，現在學業為重。」

林鈺洧自言不迷信，不會「借運」增強個人運勢。她早前因做節目認識了玄學家麥玲玲，獲對方贈言粉色和暖色系服裝能帶來好運。林鈺洧說︰「財富來自工作，多工作做就可以帶旺人緣，有人緣也自然容易有愛情，每件事都息息相關，自身平安就夠。」林鈺洧對拍劇很有興趣，希望未來有此機會。她表示︰「我身高175厘米，初入行做模特兒時被嫌未夠高，行時裝騷只剛剛達標準。現在如拍劇，身形就偏高，有少許尷尬。不過，公司也有身形高大的男藝人，找對手應該沒有大問題。」

（即時娛樂）