婚後事｜陳自瑤遭自己濕身戲嚇親 羅子溢讚係最佳拍檔 (18:39)

陳自瑤在《婚後事》的泳池濕身戲令其身材成為焦點，她坦言看見自己這幕戲時也嚇了一跳。（鍾偉茵攝）

羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、王敏奕、賴慰玲等，今日出席《婚後事》宣傳活動。劇集快將大結局，Yoyo直言不捨，仍記得首播當日的自己心情如何緊張。子溢說︰「我們14年前曾合作《缺宅男女》，多年來尋覓熒幕情侶，沒想到原來最合拍的是Yoyo。」他們透露《婚》劇最後一周講述眾人6年後的故事，子溢因角色患病要化老妝。Yoyo笑言︰「我們變成老夫少妻，劇情說他身體差了有白頭髮，我不用化老妝，只是衣著成熟了點。」

子溢在劇中面對父親離世一幕被網民推舉可問鼎視帝，他認為言之尚早，今年尚有多套劇集未推出。子溢說︰「我已得到我想要的，終有機會突破。雖然我也想得獎，但還是隨緣吧！現在至年尾的對手太強，陳豪、黎耀祥等也會有新劇播出。」他提到有網民將他在《婚》劇中與Yoyo、王敏奕的親熱戲，以及太太楊茜堯在《宮心計》的演出剪輯成短片，十分搞笑，但未敢讓楊茜堯看。子溢說︰「要找一個適當時機，要氣氛好，大家也開心時才讓她看。」

Yoyo在劇中一場泳池濕身戲令身材成為焦點，她說︰「我拍攝後沒看過片段，播出時看到也有點愕然。大家看到我濕身前都是正正常常的，不知道為何濕身後變成這樣。我看到時也『嘩』一聲，自己也被嚇了一跳。」她被問到可有如劇中角色般，曾想放下人妻和母親身分放縱自己？Yoyo說：「我也覺得這句話幾感觸，作為女性很有共鳴，但我不會放縱自己，會用投入工作的方式釋放自己。」

（即時娛樂）