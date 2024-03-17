JC陳詠桐出道8年開處女騷 被樂迷熱情感動眼泛淚光 (21:39)

JC陳詠桐首個個人演唱會《GLOW UP》一連兩場演出昨晚在麥花臣場館揭開序幕。演唱會以「GLOW UP」為主題，透過在感情路上的跌跌撞撞，一步一步的成長。開始時，JC置身於儼如保護罩的膠幕之中，清唱《說散就散》的副歌部份，接連翻唱Christina Aguilera的《Loyal Brave True》和王傑的《Hello》，台前的膠幕亦在此時拉開，一首《Hello》打開了隔膜。掃去了上一秒鐘充滿希望的紫色燈海和歌聲，三盞聚光燈聚焦在自己的身上，唱着人生中第一首灌錄的作品《我可以忘記你》，道出戀愛的道理；緊接的《萬人邂逅》，唱出都市戀愛的來來去去，最後走進玻璃房裏，說一些真心話，唱着《生路》，尋着逃離過去、逃離情傷的路。

JC再唱出《焦慮型依戀》及《分手一百天》，吐盡分手後那份想回到過去的感覺。接下來演繹林家謙的《時光倒流一句話》，把幻想的肥皂泡都戳破，這部份最後的《一語道破》，只剩下一盞照向JC的聚光燈，把樂迷都拉回現實中，跟自己對話。JC也是跟大家一起，透過這些經歷成長，更在這一段中，拿出琴自彈自唱，因為媽媽喜歡陳百強，把《漣漪》及《情在心中》送給媽媽。也帶着樂迷，用《複雜事情簡單化》慢慢的看開，還翻唱了杜德偉的《無心傷害》，在愛情路上跌撞受傷，其實也是很平常了吧。

音樂是JC治療自己的方法，也是治療樂迷情傷的最佳藥方，連續以搖滾風格演繹Blackpink的《Tally》以及NewJeans的《Ditto》，把過去都埋葬掉、焚燒掉，逐步拾回自己，逐步拾回心跳的感覺，用力的唱，用力的吶喊，能在情愛深淵救贖你的，就只有自己。JC陶醉地唱出《If I Ain’t Got You》；緊隨其後的《我該放手》，跟台下樂迷大合唱，道理我們都明白，是時候要放手，是時候要離開，是時候要醒來。

JC感恩經歷讓自己成長，成就今天自己發出的光。「希望大家也可以記住，黑夜再黑也好，光最終也會出現，就好像殭屍片一樣，我們不需要跟殭屍力拼，只要等到日出，噩夢自然消散；跟面對負面情緒一樣，船到橋頭自然直，我也曾遇過很多以為撐不過去的日子，但最後也是捱過了。水滴終於石穿，滴出了裂縫，光自然能滲透進來。」經歷好跟壞也好，JC覺得只要一起經歷就足夠，只要勇敢的做回自己就好了。熱淚盈眶的JC，也感激樂迷到來，一起見證大家這些年來的成長。

合照後，樂迷也不願離場，JC感受到大家的熱情，回到舞台，再向大家送上《說散就散》。

（即時娛樂）