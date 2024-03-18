李英愛難忘出道時跟劉德華拍廣告 自揭偶爾對仔女發脾氣 (15:06)

李英愛講到跟香港的淵源，應該是始於跟劉德華合作拍朱古力廣告。（大會提供）

獲封「氧氣美女」的韓國女星李英愛，接受由王鎮泉主持的J2《娛樂新聞報道》中《Star Talk》訪問。

李英愛在剛舉行完的「第17屆亞洲電影大獎」頒獎禮中，獲大會頒發卓越亞洲電影人大獎，表揚她對影視圈的貢獻。節目甫開始，王鎮泉便跟李英愛「相認」，10年前2人曾做過訪問。李英愛表示對上一次來港是2019年，為MAMA頒獎禮擔任頒獎嘉賓，她說︰「今次相隔5年再來，香港粉絲熱情的歡迎令我很驚訝，知道大家還記得我很高興，同時借今次機會，好好品嘗點心。」

李英愛講到跟香港的淵源，應該是始於跟劉德華合作拍朱古力廣告︰「20歲那時剛出道，就跟劉德華合作拍廣告，當時他已經是巨星；大約20年前與梁朝偉就在釜山電影節見過面。」她笑言幻想過3人合作拍《無間道》續集。

韓國報道指李英愛將開拍《醫女大長今》，延續《大長今》劇情，李英愛會參與演出，繼續演大長今一角，她興奮說︰「《大長今》不止是一套劇，是讓全世界認識韓國的『外交官』。」李英愛表示每次重播都會翻看，記住劇中大長今教誨。

李英愛性格溫馴，不少人認定是現實中的大長今，但她自爆都有虎媽上身一刻︰「我的龍鳳胎已經14歲上中學，小朋友少不免犯錯，偶爾都會對他們發脾氣。」她又應主持要求，以廣東話說出「大家好，我係李英愛」。

（即時娛樂）