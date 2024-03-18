泳兒告別沉重主題 轉玩Band Sound 新歌諷刺人比鬼更可怕 (15:32)

泳兒去年完成「祝福三部曲」，今年泳兒在音樂方面展開全新篇章，與不同樂隊班底合作，以靈魂人物身分作主導。

告別過去幾年沉重主題，同時亦告別招牌金髮，泳衣將髮色染回黑色，她想將自己真實生活、性格呈現，例如喜歡看鬼片，卻又很怕鬼，她說：「以前覺得歌曲主題一定要好有深度，只有填詞人先諗到，但經過前幾年磨練，創作團隊成日叫我分享多啲感受，唔好覺得細微細眼嘅嘢唔重要。歌手就好似一面鏡，反映聽眾感受，我嘅性格時動時靜，驚孤獨，但係又需要私人空間。」

至於跟樂隊合作，Vincy坦言自己音樂路上，Band Sound是鮮有接觸一部分：「想打破舊有概念，希望同唔同樂隊合作，發掘呢一塊我未開發嘅砌圖。好似2021年我同per se合作，聽到有感覺嘅樂隊，我會直接約見面。」

今年泳兒首支派台作品《撞到正》，是與Nowhere Boys合作，Nowhere Boys的音樂充滿電影感，也一直希望以恐怖片作題材，跟這次想探討「鬼」的Vincy一拍即合。為了展現Vincy有趣及鮮為人知的一面，Nowhere Boys以電影《回魂夜》作藍本，加上電玩遊戲《孖寶兄弟》鬼屋聲效，用可愛黑色幽默風格為歌曲定調，加上小克的詞，諷刺人比鬼更可怕。

Vincy有留意Nowhere Boys作品，同樣是畫面感十足，雙方一拍即合：「初頭聽Demo已經好鍾意，因為畫面好強烈同細緻，𠵱家好有挑戰性，特別係Verse，歌詞好密，音域好闊。搵小克填詞，係因為好鍾意佢近幾年探討人間同靈界作品。鬼同我哋嘅Channel唔同，人類未必見到，我哋對鬼嘅恐懼，大部分嚟自電影同鬼故，但諗深一層，當你遇到同自己唔同Channel嘅人，有時唔單止冇得避，而且仲要同佢哋共存，其實都幾恐怖。」

（即時娛樂）