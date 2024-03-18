出租家人｜恬妞獲香港觀眾愛戴 感動落淚 讚曾志偉有威嚴：行路有風 (21:40)

束起孖辮、穿卡通衛衣的66歲恬妞，否認扮青春，她基於念舊，想起第一部港劇《他來自江湖》中演余姣一角，令觀眾留下印象，再次化身余姣造型，跟大家集體回憶。（鍾偉茵攝）

恬妞與曾志偉相隔多年再合作，在電影《出租家人》中飾演夫妻，恬妞感謝志偉多年來幫助，很開心藉電影宣傳，早前恬妞亮相志偉主持的《獎門人》玩遊戲，順便當報恩，又取笑志偉以前像小朋友，現在70歲變成熟穩重：「以前志偉經常嘻嘻哈哈，不知說真說假，現在他身兼多重身分，轉數很快，拍戲時能一秒入戲，拍戲之外會眼定定望住人說話，很有分寸，有總經理威嚴，行路有風，我比較喜歡改變後的他。」

曾志偉被爆在片場表演秒間入睡絕技，睡醒後即能接上對白，他笑言因長期欠缺休息，在比較靜態情况，尤其容易入睡，特別是跟幕後度劇本、看試片時。恬妞笑指自己剛剛相反，性格返老頑童，愛玩玩具、公仔和看卡通片：「是好事，記太多不好、不開心的事，會令人變老，我現在會笑住睡覺，笑住起牀，心態保持感恩。」

恬妞表示在首映禮上初次欣賞該戲，感動得喊不停，令志偉大表驚訝，恬妞解釋：「我很久沒看過溫馨影片，演員做得太好了，我現在仍很回味。（周家怡指你像家人？）我立即雞皮疙瘩，大家合作時很有火花，Cut機後仍攬住喊。」她指現實中與女兒關係好，女兒已40歲，大家相處融洽。

束起孖辮、穿卡通衛衣的66歲恬妞，否認扮青春，她基於念舊，想起無綫是自己事業發源地，第一部拍攝的港劇《他來自江湖》中演余姣一角，令觀眾留下印象，特意再次化身余姣造型，跟大家集體回憶，更忽然感動落淚，她說：「我很感動，因為我離開香港很久，香港觀眾仍然很喜歡我、記得我，在街上仍叫我余姣，叫我多回來拍戲，因為世界很多不開心的事，想帶給大家快樂。」

恬妞期待再拍港片和喜劇，有提議再跟周星馳（星爺）合作，她說：「我都想跟他合作，但可能星爺忘記我了。」她表示入行多年，仍當自己是新演員，不斷求進步，永不言休，但講廣東話對白對她是大挑戰，難忘拍攝《出》醫院場口，要念一頁幾對白壓力大，NG了幾十次：「有一句對白講極都講不好，又影響演戲，結果我眼濕濕求導演，讓我試用國語對白，結果一take收貨。」

出過7張唱片的恬妞，自爆仍有歌唱夢，心願在70歲前攻紅館開演唱會，她說：「以前在主持綜藝節目《開心浪漫俏佳人》，每集都有獻唱一首歌，但開演唱會唱足3小時，我現在首先要練好體能，希望在3年內做到。」

髮型：Ray Hui（曾志偉）

（即時娛樂）