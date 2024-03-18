馬浚偉跟香港泰吉影業 簽署合作諒解備忘錄 開拍本土電影 (18:03)

新城廣播有限公司今天（18日）宣布，新城動力與香港泰吉影業達成戰略合作，雙方共同簽署合作諒解備忘錄（備忘錄），為未來製作本土電影出力，並將港產片推廣至內地、台灣、澳門及香港兩岸四地。

新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉與香港泰吉影業總裁藍凱莎玲，今日舉行「新城動力與香港泰吉影業合作協議備忘簽署」儀式。

馬浚偉自1月初上任後，積極改革及推行新計劃，過去2個月在馬浚偉推進下，為新城廣播傾力開拓全新業務，繼日前公布新城廣播首次成立藝人經理人及項目部門後，馬浚偉再為新城廣播開拓電影業務，並以新城動力名義首度開拍電影。

作為香港電影導演會及香港影業協會成員的馬浚偉，為香港電影不遺餘力，馬浚偉表示跟藍凱莎玲（藍太）早於20年前，因電影結下不解之緣：「藍太跟被受尊敬的藍先生均熱愛電影，是真正電影藝術家，很感恩為新城動力（Multi-metro）帶來很好的合作機會，為香港電影業作出更多貢獻，並希望能拍攝更多港產片，為香港電影業共同出一分力。」

馬浚偉坦言即使「有心有意」製作本土電影，但仍需要資深且具實力的電影公司，以及電影人支持。藍凱莎玲則表示，早於20年前與馬浚偉認識，丈夫藍先生亦不時將馬浚偉掛在口邊，又盛讚他唱歌、演戲出色：「今日很開心跟新城動力合作，大家一齊努力！」

（即時娛樂）