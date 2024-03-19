再見‧枕邊人｜張曦雯激罕性感 濕身誘惑馬德鐘 (14:34)

張曦雯在《再見‧枕邊人》中飾演的朱善美，被楊萬森發現出賣心聲製作公司，並蓄意破壞晴天節目。為了挽回萬森同情分，Rachel不惜買醉兼淋雨濕身，再度使出「心機女」招數。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《再見‧枕邊人》上周五（15日）劇情講述情傾金長勝（羅天宇飾）的Kimchi（李君妍飾）突然殺出，更與Kandy（吳嘉儀飾）不打不相識。李君妍穿上斜肩小背心及熱褲騷長腿，更大曬柔軟度做出「貼牆式一字馬」動作。除了展示好身手，李君妍還以不同款式背心亮相。Kimchi其中一個造型是身穿吊帶背心配搭紅色短裙，與傾慕的長勝撐枱腳，更360度環迴轉圈展示悉心打扮的造型，結果引起餐廳男食客舉機拍照，長勝即脫下外套讓Kimchi遮住雙腿，以免被睇蝕，盡顯紳士風度。

飾演富家女Evelyn的葉蒨文首度登場，以一身超低胸造型與Alex（鄭俊弘飾）相睇。雖然Evelyn的第一印象令向來沉迷女色的Alex「流口水」，但由於Evelyn句句批評均擊中Alex要害，更提出要做身體檢查以防Alex「暗病」纏身，氣得Alex差點中途離場。談到甫出場便以完美體態示人，葉蒨文說︰「我冇刻意為演出收身，都冇戒口，仲食宵夜。我從來唔控制食量，所以體重經常喺47kg至55kg 徘徊，個range都大，變化取決於嗰排工作量同埋壓力等。我係一個演員，並唔係美容KOL或偶像派，我嘅身形只會服務角色，如果角色需要，先會特登去增肌或者減脂。如果套劇冇特別要求我keep身形，只要體重喺合理範圍內，唔影響我塑造角色呈現出嚟嘅形象，肥與瘦對我嚟講唔係好重要。」

朱善美Rachel（張曦雯飾）被楊萬森（馬德鐘飾）發現聯同聞琪（林熹瞳飾）出賣心聲製作公司，並蓄意破壞晴天（黃智雯飾）節目。為了挽回萬森同情分，Rachel不惜買醉兼淋雨濕身，再度使出「心機女」招數。張曦雯透露拍攝該場戲前有飲酒進入狀態︰「賣醉仲要夾硬出去淋雨，呢個都係朱善美嘅必殺技。拍攝時鏡頭係由頭影到落腳，雖然只得短短2秒，外面亦有件衫唔係最性感，但我好少演誘惑人嘅情節，對我嚟講係有少少尷尬，所以嗰場戲有飲酒壯膽，因為善美嗰個狀况係醉醉哋，我飲酒都好make sense，可以畀到個feel。」

（即時娛樂）