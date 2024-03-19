金像獎2024｜最佳新演員2男孩鬥3姐姐 候選人造型照曝光 (16:24)

吳冰是「小薯茄」成員，甫登上大銀幕即當上喜劇《1人婚禮》的女主角。（大會提供）

何珀廉參演《年少日記》時10歲，他自6歲起便開始參與電視劇集演出，更在不少鋼琴及小提琴比賽屢獲殊榮，演藝經驗豐富。（大會提供）

「第四十二屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月14日舉行，香港電影金像獎協會今天（19日）發布5位「最佳新演員」候選人吳冰、陳諾霆、許月湘、何珀廉及謝咏欣的獨立造型照及訪問片段。

本屆金像獎跟去年一樣有小演員入圍，今年角逐的小演員是陳諾霆及何珀廉。在《4拍4家族》演出的陳諾霆有「小鼓神」之稱，6歲時已登上紅館舞台為古巨基伴奏，及後在電視綜藝節目表演鼓藝，技驚四座。他在拍攝《4拍4家族》之前從未有過演戲經驗，在片中飾演一個「鼓人合一」的天才鼓手，他演繹被媽媽強迫放棄打鼓要專注學業後嚎啕大哭的一幕，真摯情感令觀眾動容。

何珀廉參演《年少日記》時10歲，他自6歲起便開始參與電視劇集演出，更在不少鋼琴及小提琴比賽屢獲殊榮，演藝經驗豐富。何珀廉在電影中是個品學及彈鋼琴造詣皆優秀、被父親特意栽培為未來成功人士的小學生，卻需要面對在各方面都遠遜於自己的兄長。他直言要收起開朗的性格，壓抑情緒來演繹一個循規蹈舉的好孩子，實在是個挑戰。

另外3位候選人吳冰、許月湘及謝咏欣均曾接受正統演藝訓練或修讀電影相關科目。吳冰是「小薯茄」成員，她甫登上大銀幕即當上喜劇《1人婚禮》的女主角，飾演一名小丑藝人兼YouTuber，為刺激點擊率與男友不斷製造感情新聞，可是點擊率並沒增加，繼而將謊言升級，公布會獨自籌辦「一人婚禮」，結果引起巨大迴響，過程中笑料不斷。吳冰將此角色搞笑精叻、表情誇張以及最愛逗人發笑的性格發揮得淋漓盡致。

在《白日之下》中飾演年輕記者的許月湘是香港演藝學院畢業生，從未接觸過新聞採訪工作。她說︰「幸好得到劇組安排與報道當年殘疾院舍黑幕的記者見面，了解他們偵查採訪的經過，成功助我揣摩角色及傳神演繹年輕熱血的記者。」

去年已在金馬獎先拔頭籌奪得「最佳新演員」的謝咏欣，憑《但願人長久》入圍角逐金像獎新演員。她在戲中飾演從內地來港的新移民少女，有一個不斷入獄的癮君子父親，需要演繹面對貧窮與身分認同的複雜情感。她首度參與電影就有「金馬影帝」吳慷仁飾演其爸爸，兩人有一場逼真的扭打戲，事後發現被意外打傷了，兩父女合演時的投入程度可見一斑。

（即時娛樂）