76歲石修耳膜受損聽力只餘6成︰救番一半但要戴助聽器 (21:24)

石修在電影《出租家人》跟多年來被指「撞樣」的方力申飾演父子，他笑言兩人已合作過幾次，每次都獲安排扮演父子。「我同佢嘅相似程度，比我同自己個仔更似。」石修在戲中的角色外表嚴肅、性格卻心軟，被方力申及其女友欺騙後選擇包容、遷就及忍耐，拒將不快情緒發泄出來。他表示現實中的自己在處理家庭關係上也合格，雖然是一家之主，但很尊重兒子陳宇琛（Sam）的家，尤其愛惜新抱林佑蔚（Camille）。石修重視與家人的關係，從前去哪裏拍戲都會把家人帶在身邊。

「我好關心屋企，將屋企擺第1位，決定做任何事前要先睇對屋企影響有幾大。如果我遠行工作，屋企人行唔開，我就盡量唔去；如果角色好暴力或暴露，我會先考慮對個仔嘅思想同心態有冇影響，所以大家見唔到我演呢類角色；如果角色對個仔有感染力，佢睇完會覺得我係佢心目中嘅英雄，我就會全力去做。」石修曾因此錯失很多工作機會，他承認自己有太多顧慮，知道做藝人應該要多嘗試，也不知道自己這個工作態度對不對。「呢個係個性問題﹗」石修回憶年輕時為令太太放心，每逢拍攝感情戲時都會警惕自己，拍攝時如何投入也好，收工後就要回家。

76歲的他自言已年紀大，身體開始出現狀况，兩年前在一次登台演出時聽不清楚聲音，求醫後發現聽覺只餘六成。「我成日戴住耳機聽歌，令耳膜一直受攻擊，再加上吹色士風、打鼓亦對聽覺造成影響。有朋友10幾年前曾提醒我，但我冇聽佢勸，依家至後悔，自己攞嚟。好彩，依家嘅聽力都救番一半，但要戴助聽器。」石修已沒再打鼓，吹色士風時戴耳塞，只要小心不令聽力惡化，工作未受太大影響。「演出時唔可以戴助聽器，事前對好晒稿就得，登台時戴番耳機就冇問題。年紀有咁上下，身體一定有變化，避免唔到。雖然聽覺有問題，我睇劇本暫時唔使戴老花鏡，牙齒都健康，仲追到個孫。我每日都健步養生、戒甜戒零食，食得好清，好小心。」

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（即時娛樂）