梁諾妍下月卸貨公開性感孕照 自爆Sirface2.0佗得辛苦 (12:56)

梁諾妍（Inez）2021年與洪永城結婚，同年誕下女兒洪靖嵐（Amber/Sirface）。Inez去年12月宣布再懷孕，BB將於下月出世。分娩在即的她昨天（19日）在社交平台分享在家中拍攝的性感孕照，分享懷孕時長胎不長肉的心得，又透露今次懷孕比上次辛苦。她說︰「今次冇時間特別出去影孕照，但又難得有啲諗法，今日同姜導好快咁買咗個日落燈，同去買咗個bra top，喺屋企用一個鐘同2.0繼續留個倩影～呢個低成本製作大家不妨考慮吓。」

「佗2.0最多人同我講嘅係『嘩點解你一啲都唔腫唔肥，第一胎都明顯肉好多，你就好啦佗得咁輕鬆』，其實，佗BB都唔係大家想像咁輕鬆㗎﹗今胎的確比第一胎輕，現38周都係重咗差唔多22磅，比生Sirface時重量係30磅都差好幾磅，但係2.0長胎比家姐好～出世都會比家姐重。不過今胎比第一胎都辛苦幾多，成個孕期中咗3次流感、新年後再中埋covid（冇咩藥可以食，只可以自然療法），呢2日仲要腸胃炎係咁屙到脫水發燒。而今胎胎盤高啲，就成日頂住個胃，搞到食多少少就想嘔。」

「但係撇除呢啲，當然我飲食習慣同第一胎係有分別嘅。今胎係行168+高蛋白質少碳水+ 適量運動！（所以今次真係長胎不長媽媽肉～）雖然成日都好想飲珍珠奶茶，但係我嘅珍奶都會嗌無糖/微糖，純粹過吓口癮。講咗咁耐，都係想讚美一吓所有媽媽。媽媽真係好偉大，十月懷胎嘅辛苦感受到晒，不過所有嘢都係值得的，寶寶健康就係父母最想見到嘅。除咗要錫自己媽媽多啲，所有老公一定一定要再錫老婆多啲呀！媽媽加油，我哋繼續互相扶持﹗」

（即時娛樂）