一個好人｜林子善蒙眼體驗黑暗中跑步 感覺恐懼無助 (14:27)

TVB全新綜藝節目《一個好人》今晚（20日）播出第3集，主持之一的林子善分別拜訪了視障人士領跑員林威強（林Sir）和民間搜救組織創辦人鄭偉軒（Anson）。

曾是香港110米欄紀錄保持者的林Sir，正職是一名中學體育老師。深信運動改變生命的他機緣巧合下開始教視障人士跑步，他笑言初期處處碰釘︰「我教視障人士之前，已經做咗好多年教練。我接手時教完兩堂，就有兩個學員入咗醫院。佢哋啲腳腫得好緊要，我忽略咗一樣嘢，佢哋雖然可能係30、40歲，但佢哋長期用拐杖慢慢行，關節退化得好緊要。有啲視障人士，佢嘅世界係得睡牀、飯枱、廁所，可以2、3年冇出過門口。帶番佢哋出嚟之後，見到佢成個人生唔同晒，呢啲係鼓舞嚟。」子善蒙着眼感受黑暗中跑步，雖然有林Sir帶領，仍感到十分無助，不敢邁出大步，原地跑一樣。他事後坦言：「頭先蒙眼跑嘅感覺好驚，好似前面有嘢撞咁！」

視障跑手傅提芬Inti 26歲時因患上青光眼而失明，遇到林Sir後開啟二次生命。林Sir靠一條手帶帶着Inti由10K跑到半馬、全馬，最終成為香港首位完成世界六大馬的視障運動員！ 子善試當領跑員帶領Inti跑步：「我好少同女仔咁親密，除咗拍戲，大家頭先一路講啲開心嘢，好感恩可以同咁勁嘅運動員跑步。」

子善隨後跟民間搜救組織創辦人Anson見面。香港每年有逾3000人失蹤，Anson帶領搜救隊開展搜救工作，為不少家庭點燃希望。子善跟隨Anson追尋失蹤老翁消息，還見識游繩救人模擬訓練。談到搜救工作常遇挫敗，Anson坦言曾心灰意冷：「第一係錢啦，因為大家係義務；其次係人，呢個最難，要一條心同埋付出大量時間。女友初初反對我咁做，要攞錢出嚟，時間又唔夠，返工已經忙，有時幾日唔知你去咗邊。佢初初會介意，驚我身體頂唔住。我最高紀錄係18日做搜索，不斷咁返工、搜索。」

（即時娛樂）