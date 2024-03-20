大S反擊前夫汪小菲 爆離婚前收大量男方不堪入目出軌照片 (16:13)

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲2021年離婚，離婚約4個月後便宣布再婚，與韓國歌手具俊曄再續情緣；汪小菲去年尾被目擊與台灣網紅女友「Mandy」飛台灣，上月直播時更高調宣布今年將再婚。雖然這對前夫婦已各自找到另一半，惟兩人之間的爭拗卻沒完沒了。大S因不滿汪小菲在微博公開離婚協議書，以及其銀行帳號、住址等個人資料而控告對方違反《個資法》，汪小菲昨天（19日）就案件上庭時否認控罪，強調沒任何動機與目的公布相關資料。他直指是大S在其個人社交網先公布個人資訊、兩人財務往來的信息，並誣指他沒有扶養家人，房子是由女方付款等，損害其個人尊嚴。汪小菲又稱大S在離婚前4個月用他的信用卡買了1200萬新台幣（約295萬港元）的奢侈品寄往韓國，他也不知道為什麼。

大S今天在社交平台發聲明反擊前夫，向汪小菲強調「婚內出軌的是你不是我」。大S聲明全文如下︰

婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。

我當時憤怒是因為

1：張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特金裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。

2：我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛...

3：張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對鍊出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。

十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖......《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》

今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。

（即時娛樂）