李駿傑穿背心曬手臂拍新歌MV Serrini送驚喜客串拍攝 (15:31)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）最新單曲《唯美本尊》，打破過去歌曲風格，以Band Sound唱出尋找最靚自己、做自己的態度。歌曲更得到邱鋒澤及Serrini加持，而Serrini於MV中驚喜登場，就連Jeremy本身也不知道。

今次《唯美本尊》這首歌的出現，要多得邱鋒澤，Jeremy說：「邱鋒澤聽到呢首Demo，覺得好適合我，所以就將首歌送畀我，我聽完之後都覺得好正，好多謝佢畀到一首咁好嘅Demo我，又諗起我，我好開心。」過去Jeremy都未有試過製作Band Sound作品，但自己又很想嘗試，所以收到Demo後，他立即與監製王雙駿商量，而王雙駿力撐Jeremy想法，也覺得適合Jeremy去做。

除了得到邱鋒澤送上Demo，Jeremy找來Serrini為歌曲寫詞，Jeremy說：「個人演唱會同Serrini合作後，一直想搵個機會真正合作，直到《唯美本尊》嘅出現，我同Carl叔叔傾時都覺得Serrini好適合寫呢首歌，而Serrini佢都好好應承咗我。」

Serrini愛惜Jeremy，除了幫他寫詞外，她亦有份客串MV，但製作團隊為Jeremy炮製驚喜，事前與Serrini夾好保密客串一事，直至Roll機一刻，Jeremy演出開門的一下，他才知道Serrini的出現。Jeremy起初還強裝鎮定繼續演戲，但忍不住露出驚喜表情。

鏡頭外，Serrini也貼心向Jeremy透露自己填詞時想法，好等Jeremy能夠更了解歌曲。其實《唯美本尊》希望帶出，很多時候很多事情我們都不能改變，當遇上放負的人、事或能量，我們要學習忽略他們，嘗試尋回自己舒適圈，去令自己更加自信地做自己，Jeremy說：「好希望大家聽完之後，可以發掘番自己最靚嘅地方。」

為了突出歌曲想法，在MV裏Jeremy演一位明星偶像，向來都是以官仔骨骨形象，面對傳媒大眾，但他內心隱藏狂野個性，很希望展現不同自己，所以今次妝容也破格，跟過去大家見慣的Jeremy截然不同，眼妝用上煙燻裝，眼底亦加閃粉，連左耳都畫上銀色邊，Jeremy十分喜歡，更說：「呢個妝令到成件事有神秘感同糜爛感覺，亦帶出呢首歌重點畀大家知：要搵到最啱自己嘅嘢，搵到自己最靚嘅嘢，呢一刻未必所有人接受到，但我覺得自己好靚，咁就已經好足夠。」

（即時娛樂）