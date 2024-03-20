Ian疑因一句說話激嬲英國粉絲 發文道歉 盼勿過分解讀 (16:34)

MIRROR的英國站演唱會日前已完成，12子各有各行程，成員陳卓賢（Ian）前天（18日）單拖返港，現場有不少Hellosss（粉絲暱稱）接機，Ian事後在TG群組留言表達對粉絲謝意：「辛苦哂（曬）各位，落機就見到你地（哋），幸福。」

豈料此舉疑觸動英國Hellosss的神經，並感不滿兼私訊Ian，隨後Ian再在TG群組留言向英國粉絲誠心道歉，他解釋：「如果依（呢）句說話令到係（喺）英國嘅朋友仔唔舒服，我誠心道歉，但希望大家有時唔好過分解讀一句說話嘅意思，我當刻講返到香港見到朋友仔感到幸福，唔代表我喺英國落地時，冇講呢句說話就唔感到幸福。

我諗熟悉我嘅人都會知道我係一個感恩嘅人，無論大家身處何地，只要感受到大家嘅支持，我就覺得好感恩好幸福，令到大家唔舒服，不是我原意，依（呢）個亦係我好怕表達自己感受一個原因，因為有時的確唔知別人會點解讀，搭完一程長途機，腦袋太唔清晰無諗清楚，請見諒。」

很多Hellosss認為Ian根本不需要道歉，又擔心Ian再次收埋自己，不再分享感受：「Ian冇做錯，點解要道歉？真係愛佢點會捉住一句說話就話佢？係咪相（想）佢又收返埋自己？」﹑「唉，負面twist咗人哋講嘅嘢」﹑「吓？咁都要唔鍾意？仲要DM佢話佢，係唔係傻㗎？講呢句有咩問題？」

（即時娛樂）