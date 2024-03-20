S媽未獲解除保證人身分擔驚受怕 爆汪小菲秘密轉走大S聯名戶口8000萬台幣 (17:56)

台灣女星徐熙媛（大S）的母親當年為了汪小菲擔任S Hotel的承租保證人，她在女兒離婚後多次要求汪小菲解除其保證人身分，惟對方遲遲未辦理，一直拖延至今。（資料圖片 / 明報製圖）

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲2021年離婚至今仍爭拗不斷。大S母親原來當年為了汪小菲擔任S Hotel的承租保證人，意思是如汪小菲付不出S Hotel的房租，S媽就要負責。有報道指S媽在兩人離婚後，曾多次要求汪小菲解除她保證人身分，惟對方遲遲未辦理，一直拖延至今。

S媽在近日接受台灣「鏡週刊」訪問時表示︰「有時候房租延遲繳納就會寄存證信來。我只是一個家庭主婦，一輩子都在照顧孩子。你知道我收到存證信是什麼感覺嗎？真的是非常驚恐，很怕全家是不是都要去坐牢。我跟他說︰『你趕快把我名字除掉吧﹗』他都只敷衍說︰『好啊好啊！』想到隨時都可能有負債還是牢獄之災，我覺得相當害怕。」

對於汪小菲曾表示在台灣置業，S媽表示當年汪小菲跟大S結婚後，男方不願跟外母同住，於是用大S的錢買了第一間屋，後來將這間屋賣掉，再買了大S目前居住的「台北信義」。她指汪小菲還將賣走第一間屋所剩下的8000多萬元台幣（約2000多萬港元）開了聯名帳戶來繳房貸。S媽嘆氣道︰「結果有一天，熙媛突然問我︰『裏面的錢怎麼都不見了？』她才知道（錢）都被領走了，我女兒根本就是個糊塗蛋﹗」

S媽直言汪小菲至今仍欠大S上億元台幣債務，強調「欠錢是事實，今生不還來生還」。她直言女兒與汪小菲分開後，她一直在兩人當中擔任白臉的角色，有苦難言。她回憶兩人當年結婚，汪小菲想在台灣創業卻資金不流通，她和女兒就幫助他。S媽說︰「他總是我的女婿，但他好像覺得幫助就是不用還錢了？」

至於保證人的轉移手續，S媽希望汪小菲能憑良心做事，她不想一直打官司，說這兩年看到家人因刻意被扭曲的故事版本而遭受網暴，真的很心痛孩子。她落淚表示︰「希望人要有好的人性，而不只是靠抖音引起話題賺錢。我們一直希望帶快樂給大家，卻成為了笑話。其他人的諷刺、謊言反而讓真相被掩蓋。我們還能支撐到現在，是希望老天能還我們公道。」

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（即時娛樂）