我在這裡等你｜范少勳劉俊謙演花式壁咚 甜蜜花絮超有愛 (17:08)

劉俊謙和范少勳在戲中有不少壁咚場面，2人拍攝時也忍不住NG爆笑。（大會提供）

兩位男神劉俊謙和范少勳大銀幕首度合體，合演電影《我在這裡等你》，預告片在官網平台上線10天，即逾40萬點擊，2人互動短片亦吸逾20萬次觀看。電影將於5月10日在台灣上映，首支花絮片曝光，兩大男神上演「壁咚」、「沙灘咚」、「擋門咚」等。

電影劇情講述劉俊謙飾演的「香港失意作家天宇」，和范少勳飾演的「台北混混阿翔」命運般相遇的故事，2人私下因合作而成好友，劉俊謙透露自己慢熱內向，范少勳則是樂觀率性，兩人性格反差大，卻有共同話題，邊拍邊分享生活，建立獨特默契，呼應片中天宇被阿翔打開內心的關係，戲裏戲外都有「看到彼此」的感覺。

電影公司同時發布花絮，網羅2人超有愛的對望互動，有許多壁咚畫面，其中一場汽車旅館的壁咚戲，描述阿翔帶天宇投宿，入房竟發現是監獄主題情趣房，天宇想逃離結果被阿翔阻攔。當天范少勳嘗試20幾次不同壁咚姿勢，由於導演希望阿翔像「𧨾另一半」對待天宇，范少勳即興加上壞笑表情，沒想到讓劉俊謙忍不住NG爆笑，跟少勳說：「你這樣笑很像道明寺！」引發全場爆笑。

另一幕天宇和阿翔爭執扭打的「火熱沙灘咚」，也是電影一大看點，拍攝時剛巧是盛夏，既是高溫又是動作戲，2人體力透支。劉俊謙回憶說：「我們事先排練很多次，那天超級熱，一路打到他趴在我上面，我雖然看著他，眼睛睜不太開，有種中暑感覺！」

（即時娛樂）