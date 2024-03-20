杜德偉盼明年紅館開騷 賀出道40年 孖林志穎合照掀回憶殺 (17:45)

杜德偉昨晚應邀出席慈善活動，Alex繼月初TVB博愛騷後，再一次現身公開活動演唱。Alex久未在港踏上舞台，歌迷反應熱烈，Alex在台上又大方自揭年齡，跟觀眾打成一片。即將在5月台北小巨蛋舉行巡唱的Alex，亦被追問何時在港開騷，Alex透露明年出道40周年，計劃有大搞作。

Alex連唱3首經典情歌包括：《擦身情緣》、《無心傷害》及《Because I love you》，而慈善演唱會的台下觀眾，遍布不同年齡階層，他笑言這天有機會跟自己母校師弟們聚舊：「聽講有好多我母校聖保羅書院的師弟到場，就算有好多師弟，年紀相差應該好遠，我1978年畢業，應該好多90後畢業吧，時間過得好快，人生好快，一轉眼由20幾歲，好奇怪就已經到60歲。」

Alex受訪時欣喜獲大會邀請：「今次係第一次嚟到戲曲中心唱歌，感覺好新鮮，難得有呢個緣分出席慈善活動，既然機會去到我面前，我一定會參與，全力以赴﹗」Alex過去一年走到新加坡、上海等舉行巡唱，下一站是5月到台北小巨蛋，香港歌迷問Alex何時在港開騷，他笑說：「我日日都喺香港開演唱會，自己屋企冲涼嘅時候，我就會開一場。我好希望能夠喺紅館開，明年就係入行40周年，香港係我事業生命開始，希望明年喺紅館攞到期，作為我40周年世界巡迴演唱會第一站。」

講到日前林志穎在社交平台上載2人合照，牽起網民集體回憶，Alex跟對方已認識逾30年，90年代初並肩工作，當年他經常去台灣宣傳，林志穎也一盡地主之誼，及後2人各有事業和家庭，多年來鮮有見面：「我哋最近喺內地見面，嗰個感覺好感動，大家一見到面時候，攬住都講唔到嘢，既陌生又熟悉感覺，唔係十年人事幾番新，係20年人事多番新，大家好似無分開過，仲係當年好兄弟好朋友，呢種感覺唔係成日都有。」

（即時娛樂）