不正常愛情研究所｜抗癌鬥士文頌男 精神復工亮相熒幕 (18:44)

J2清談節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年10月起突然「消失」，至12月時在社交平台透露因患癌症需停工接受治療。今年1月中，Koba重返錄影廠參與節目錄影。Koba當日有份錄影的一集將於明晚（21日）播出，與一眾拍檔研究題目「音樂情人」。節目中，Koba帶上Cap帽，雖然身形較消瘦，但看來頗精神，康復得不錯，錄影時依然非常投入及活躍。

當「有故事的人」Busker阿紀談到如何應付熱情粉絲時，Koba即扮演癡情小粉絲，令阿紀不知所措。阿紀透露Busking界醜聞，指Busker追求粉絲的現象非常普遍。他說︰「Busker同粉絲互相follow，一定係有好感，要追真係好易。」主持之一的金永衡（Kim）亦是Busker出身，他透露認識一位一腳踏三船的Busker曾在一次街頭表演時出事︰「通常唱完歌，啲女朋友都會行埋去讚男朋友唱得好好聽。當時3個女仔同時向男友方向行去，各自爆出一句『BB』時，嗰個Busker當場斷正。」

麥惠琪（Susuca）自言曾有多位從事音樂工作的追求者，大都很自我且多愁善感，她說︰「試過有位追求者朝朝彈結他畀我聽當Morning Call，又要我去佢嘅音樂會。我個人已經好攰，去到仲要同啲妹妹迫。」她在節目中爆出一單發生在朋友身上的「食粉絲」事件，涉及一隊男子組合一位成員。Susuca說︰「朋友喺朋友圈講，話同某歌手約會學唱歌。問起原因係對方DM讚我朋友Cute。佢話每次都係上男方屋企，避開狗仔隊追蹤。之後，佢每次約會都會分享，有次仲好開心話已經同對方一齊，仲叫咗男朋友公開。不過，男方以影響事業為由拖延，最後不了了之。」Susuca表示事後發現很多女仔都收過同一人的相同私訊，證明那位歌手是識途老馬。事件吸引各主持好奇追問，Susuca說︰「實力派，可能佢真係教人唱歌，佢唱歌咁勁。」

（即時娛樂）