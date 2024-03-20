汪小菲反擊前妻 否認推跌大S小S 自揭曾被人用刀襲擊 (18:55)

台灣女星徐熙媛（大S）和前夫汪小菲雖然2021年已離婚，2人離婚已3年，是非沒完沒了，大S今天（20日）在社交平台發「毀滅式聲明」，反擊前夫汪小菲，並向汪小菲強調「婚內出軌的是你不是我」，同時大S又爆離婚前收到大量男方不堪入目出軌照片。

今天傍晚時分，汪小菲在微博貼出物流單據照片﹑對話截圖反擊大S，他指前妻大S避重就輕，並揚言要將全部說出來，他否認曾推跌徐熙媛和徐熙娣（小S），又謂沒有動手打她們，他還大爆有人產生幻覺時候，用刀﹑用高爾夫球桿﹑用紅酒樽打他。

汪小菲的聲明內容全文：

「1、我沒有推倒你妹，更沒有推倒你，你的妹妹一直慫恿你跟我離婚，我只在極其憤怒的情況推過她，但是我從來沒有動手打過你、你妹妹！你說我對你動手，事實是在你產生幻覺的時候，你用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！證據都有，也有證人，你清醒後說你忘了，把我看成你爸了，我也從來沒說過你一句不對。

2、你說你沒有在我們婚內期間買東西給韓國那位是吧，看看這個物流單吧，2021年8月14日！！！人在做天在看，我選擇不曝光，你蹬鼻子上臉，早就跟他聯系上了別不承認！

3、你離婚買嫁妝，讓我簽離婚補充協議，讓我背負起養你跟你現任的責任！我想見孩子，你說可以帶小孩兒出國，但是，不能把孩子帶回北京！甚至把你們家污蔑內地的思想傳輸給孩子，這些內容，我今天也拿出來，給大家看，別拿隱私權說事兒，因為你實實在在侵犯了我的名譽權！

一直以來，我對你們一家的說辭，已經容忍太久，但我總跟身邊人說，你是我孩子媽，我尊重你，但你們從沒尊重過我，希望以后有事你們不要再通過別人的嘴巴說！」

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（即時娛樂）