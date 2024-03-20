大S透過工作室再發聲 指前夫汪小菲欠上億債務未清償 (19:24)

台灣女星徐熙媛（大S）和前夫汪小菲2021年已離婚，2人離婚近3年，但是非沒完沒了，昨日又因雙方訴訟事件，再度引起社會大眾關注。

大S稍早前發出「毀滅式聲明」反擊前夫汪小菲後，傍晚時分輪到汪小菲爆料反擊前妻，跟着大S又透過工作室發聲明，大爆汪小菲欠債﹑財務爭議及還款內幕，聲明內容更指汪小菲未清償上億元新台幣。

大S工作室聲明全文：

「經本工作室向徐熙媛女士所委任的兩岸律師團隊確認，得悉如下：

1. 自徐熙媛女士2021年11月21日與汪小菲先生簽立離婚調解筆錄並經兩岸司法認可至今，徐女士都遵守雙方調解筆錄內容，也為了照顧家人努力生活，昨日又因雙方訴訟事件引起社會大眾關注，實感到非常抱歉。

2. 在此特別澄清：汪先生曾向徐女士借款2,600萬元，經查證匯款資料為人民幣1,600萬元及港幣1,000萬元，汪先生僅清償新臺幣500萬元，高達新臺幣上億元未清償。

3. 因汪先生自2021年12月起即發生遲延給付定期定額之扶養費，經催告後始為給付，但汪先生於第二期以後均發生短付及遲延給付家人定期定額扶養費之情形，雙方律師曾為此溝通無果，徐女士無奈委請律師於翌年即2022年10月間向台北地方法院聲請強制執行，經法院審認核准而查扣汪先生於台灣相關資產以清償家人應得之費用，但至今仍未足額清償，雖汪先生提出自行製作明細表等以主張業已清償云云，並據此提起債務人異議之訴，然全案經台北地方法院否決並駁回，案經汪先生上訴，高等法院審理中。自強制執行時起至今汪先生確實持續拒絕履行調解筆錄應負關於定期定額扶養費之債務。上開部分有法院判決及相關卷證可查。

4. 關於房貸部分，汪先生亦未遵守調解筆錄的約定足額按期向徐女士支付房貸。

5. 由於雙方財務間爭議已交由民事法庭處理，徐女士不再逐一回應雙方財務細節，一切靜待司法給予公正判斷，對於涉及雙方財務細節及私事部分，懇請各位給予空間，相信事實會盡快明朗。徐女士也感謝大家一直以來關心，衷心期盼能早日結束紛爭，回歸平靜生活。」

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（即時娛樂）