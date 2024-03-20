出租家人｜蔡一智機緣巧合 將草蜢新歌變成電影主題曲 (19:59)

電影《出租家人》主題曲《Framily》由草蜢主唱，導演劉偉恒表示「Framily」是一個新興的詞彙，有混合朋友（friend）與家人（family）的意思。他說︰「當日作曲及填詞的蔡一智跟我分享這首歌時，不忘提醒我說，記得這首歌叫《Framily》。Framily好像電影裏幾位主角都沒有血緣關係，經歷生離死別、同哭同笑，感受可能會比跟親人更大。」蔡一智剖白創作這首歌時的初心：「身邊有好多朋友，相處日久就像變成家人一樣，積累多年，我受了太多人的恩惠，所以好想寫一首歌去感恩。例如蘇志威，與我沒有血緣關係，但已覺得他是我的親兄弟；另一個就是我的經理人林珊珊，我經常跟太太分享，她就像是我的親姊姊！」

《Framily》成為《出租家人》主題曲，原來只是無心插柳下的結果。蔡一智透露︰「每次劉偉恒拍完一部戲，都會聯絡我先睹為快。那天他說拍了部電影叫《出租家人》，我便跟他上試片室看，發覺中間有一段畫面沒有聲音。播完後，導演說想放一首主題曲，我便回他一個奇怪的眼神，因為我剛在製作草蜢的唱片，寫了一首歌，題目跟電影有點相似，於是我問他，要不要聽一聽。」劉偉恒回想他當時一邊聽一邊起雞皮疙瘩，心想為何歌詞跟電影會這麼吻合。蔡一智續說︰「導演從來沒有告訴我《出租家人》的任何內容，播完《Framily》這首歌，導演夫婦立即『哈利路亞』，當場祈禱起來！」

劉偉恒當時立即要求以《Framily》作為《出租家人》的主題曲。蔡一智說他當時只開出一個條件︰「我當時說歌詞已寫了七成，請導演原諒，我不可能根據電影內容續寫餘下部分。我也覺得有少少毛管戙，為什麼電影與歌曲的主題可以如此相似？」劉偉恒補充︰「好多人看了電影後都說，阿智寫了一首這麼貼題的主題曲，我唯有又將這個故事，從頭再說一次！」

他們回憶這些年來都曾經出現過如天使般的「framily」在身邊。蔡一智回想：「1990年代，草蜢在水底拍了一個唱片封套，上水時不慎被光弄傷了眼睛，3個人失明了整整一星期。當時我們一起住在九龍城，不想將此事告訴家人，讓他們擔心。那時候出現很多『天使』，他們每天早、午、晚來到我們的家，買飯盒一口一口餵我們吃，這種感覺真是難能可貴！」劉偉恒也有類似經驗：「10幾年前，我經歷人生低谷，窮途末路。有位好兄弟怕我有事，搬出來和我一起住，真的同住了年多時間，每天陪我傾偈，他又喜歡煮東西，又會煲湯給我喝，到現在依然是很好的朋友！」

（即時娛樂）