20歲氣質女孩陳伊霖闖樂壇 拍MV一人分飾兩角過戲癮 (20:42)

氣質女孩陳伊霖（Eelyn）在2021年，憑電影《假冒女團》入行，過去2年接受演戲、歌唱及自彈自唱訓練，對唱歌甚感興趣的她，今年決心闖樂壇，首支派台單曲《單戀勿語》今日（20日）上架。

新歌《單戀勿語》說的是單戀，同時亦是自愛。20歲的伊霖對愛情充滿幻想：「雖然𠵱家叫做成熟啲，唔會咁容易鍾意人，不過我覺得任何年紀嘅曖昧階段，都好似《單戀勿語》咁，個人囉囉攣又期待又敏感嗰種。好多時都未必真係發展到，咁就唔好咁執着，愛一個人唔等於要擁有嘅，如果冇結果，不如惜自己多啲，快啲放過自己、放過人哋仲好。」

她坦言現時是工作搏殺期，不急於拍拖：「我都想可以遇到個惜我又明白我嘅人，不過遲啲啦，我都驚拍拖會影響自己工作，暫時謝絕戀情。」

《單戀勿語》的創作班底邀來徐浩（Terry）負責作曲及監製，曾樂彤填詞，葉澍暉（Jeffrey）編曲，調皮曲風充滿初春氣息，亦配合Eelyn清新聲線，為她的首支單曲打響頭炮。

新歌的MV大玩Y2K風格，串珠頭飾、露腰短裙、手工摺紙，整個氛圍緊貼復古潮，最特別是伊霖的一頭橙髮：「呢個橙色頭，對我嚟講係好大突破，入行以嚟都係深色頭髮，未試過咁娃娃，初初都有啲睇唔慣。」她大讚MV場地佈置用心，拍攝當日不禁狂影相留念：「成間房都係粉紅、桃紅、橙，好似入咗Barbie世界咁，我平時真係好小咁粉紅色、咁卡通感，但係同首歌真係好夾， 超夢幻。導演知道我之前拍戲做過神婆，今次個MV都叫我做神婆角色，星星頭箍加埋眼下貼咗兩粒珍珠，好有魔法少女feel。」

（即時娛樂）