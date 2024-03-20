唐詩詠赴英國拍旅遊節目 被爆生活富泰：最緊要心靈滿足 (20:58)

對於外界指生活富泰，唐詩詠即借鐵馬家族好友擋駕：「馬國明是視帝，林子善也是最佳男配角，他們的身價同樣也很貴，我覺得最緊要是心靈滿足。」（劉永銳攝）

唐詩詠前年9月約滿無綫，並以自由身接洽工作，今年農曆新年期間，她接秘密任務，為HOY TV拍旅遊節目《英國邊忽好》。為隆重其事，今天（20日）舉行記者會，並以「重返電視」介紹，HOY TV幾位公司高層包括杜之克、余詠珊及何哲圖，亦現身撐場。

唐詩詠透露首次遠赴英國，共花21天先後到倫敦、約克及曼徹斯特等地拍節目，雖然過程頗辛苦，但有很多體驗，她難忘試玩騎術時，嚇到不停尖叫。

唐詩詠好姊妹黃翠如是「旅遊達人」，並問對方取貼士：「之前我去孟加拉探訪，翠如提醒記得帶定廁紙；去英國她就叫我不要生病，要帶定藥物傍身。現在最開心接到要離開香港的工作，好想一年飛一次，到一些從未去過的地方，例如希臘或埃及，因為不敢一個人去，拍節目就可以。」她表示以前不夠膽，較少機會主持綜藝節目，現在沒有包袱，可以做真實的自己。

唐詩詠表示現在抱開放心態，正與HOY TV斟合作拍其他節目，又不介意拍網上頻道節目。繼早前表示暫未考慮重返無綫，還可能與其他電視台合作。唐詩詠說：「一直都有人斟拍電視劇和電影，但拍劇我會比較挑剔，最重要是合適，想有多些不同嘗試。」

提及早前與梁洛施和陳伶俐聚會，有網民指唐詩詠升呢，躋身上流社會。她解釋入行初期已認識陳伶俐，雖然隔幾年才約會一次，但見面大家都很開心。梁洛施則是拍電影時認識，由於她們3人同樣信佛，有共同話題故特別投契。對於外界指生活富泰，唐詩詠即借鐵馬家族好友擋駕：「馬國明是視帝，林子善也是最佳男配角，他們的身價同樣也很貴，我覺得最緊要是心靈滿足。」

（即時娛樂）