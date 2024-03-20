「假軒仔」充斥網絡行騙 張敬軒籲勿上當：要小心求證 (22:30)

軒仔肖像最近被不法之徒盜用，除了製作虛假應用程式，騙徒更利用AI deep fake的換面技術，製作新聞短片及製作假新聞。（大會提供）

張敬軒的《The Next 20演唱會》新加坡站日前結束，單是去年，軒仔已完成倫敦、拉斯維加斯、雷諾、紐約、悉尼、墨爾本及澳門等地巡演，新加坡演唱會是過去3年以來，第74場演唱會。繼新加坡一站後，團隊亦計劃本年內到多倫多、三藩市、洛杉磯、東京、吉隆坡及曼谷等地巡演，這次新加坡演唱會，除了當地歌迷，亦有來自加拿大、澳洲、馬來西亞及北京的Fans前往朝聖，Fans們表現熱情，當軒仔抵新加坡及返回香港時，前後逾500人接機及送機，而歌迷們都自律有秩序地等候軒仔。

此外，軒仔肖像最近被不法之徒盜用，除了製作虛假應用程式，騙徒更利用AI deep fake的換面技術，製作新聞短片及製作假新聞，報道軒仔Sponsor的應用程式，令眾多市民掙取金錢，騙徒亦非常「有心」搜集軒仔訪問片，再次利用deep fake技術，加上利用AI摸仿聲音軟體，快速生成軒仔英文「訪問」，片中「假軒仔」表示十分開心有機會參與這個企劃，而且能夠幫助大家掙錢等。

真軒仔得知自己肖像被盜用而且變成騙案，看過其英文訪問片後便笑說：「片中佢話我係famous actor，而唔係famous singer，仲要AI到有啲英文，少咗我嗰份圍頭話鄉音，見到點會開心呢？」雖然得啖笑，但軒仔亦認真呼籲Fans勿上當：「𠵱家騙徒手法層出不窮，再加上科技先進，大家真係要小心求證。」

（即時娛樂）