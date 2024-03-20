上契做兄弟？ 姜濤好愛「大表波」 盼跟Stanley辦婚禮 (23:20)

MIRROR全員首度合演何國敏執導的電影《12怪盜》，本月28日上映，而鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道《The Do Show》早前訪問12位成員，節目今晚（20日）播出。Do姐曾在她的Ig限時動態上，問鏡粉有沒有問題想問個別成員，結果經Do姐查看後，有逾4000條問題。

Do姐先向「大表波」邱士縉（Stanley）提問，Do姐說：「有Fans問你同姜濤咁互愛，幾時會同姜濤正式上契做兄弟？我哋班Fans會同你哋設100圍上契宴。」姜濤此時語出驚人說：「可能我哋辦婚禮呢﹗」大表波聞言笑說：「唔使喇﹗唔該﹗好沉重喎呢個契細佬，因為佢成日都有好多要幫手照顧，所以我諗下先。（Do姐：即係未必會上契？）係呀。」

Do姐乘勢追問Stanley有沒有打算結婚？以及是否MIRROR首個成員結婚？Stanley聞言說：「會唔會係第一個真係好難答，我唔知道大家會唔會搶閘，但我都係會向呢方向發展。（Do姐：要等邊個成員結咗婚先到你？）邊個成員呀...𠵱家好似穩定嘅都係Lokman（楊樂文）。」楊樂文聞言搞笑稱：「你唔好射個波落嚟呀﹗」Stanley再說：「我希望呢幾年囉（結婚）。」

姜濤在戲中有催眠能力，有姜糖問姜濤若現實中有催眠能力，想催眠隊中哪位隊友？姜濤說：「催眠Stanley。（點解？）催眠佢同我上契。（你真係好鍾意Stanley？）我好愛佢，唔好話鍾意。」

姜濤曾表示喜歡生女，將來希望女兒嫁給MIRROR哪位成員？姜濤說：「我覺得一係Stanley﹑一係Jeremy（李駿傑），Jeremy真係識照顧人。（Stanley呷醋：我唔識咩𠵱家？）如果揀Stanley嘅話，我個女會幸福啲。（最唔想個女嫁畀邊個成員？）可能係AK（江𤒹生），我驚我個女畀佢煩死，但AK都好好嘅。（AK：呢句唔使講㗎，理解喇﹗）可能係Anson Lo（盧瀚霆），佢真係乜都唔做。」Anson Lo聞言反擊：「我真係做㗎，我自己一個人住，都會執嘢㗎﹗」

（即時娛樂）