前奶奶張蘭斥大S誹謗侮辱 令人恐懼婚姻 要求歸還3億台幣 (13:59)

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人前夫汪小菲2021年離婚至今，爭拗仍沒完沒了。汪小菲前日（19日）就大S控告他違反《個人資料保護法》，在台灣出庭時爆出大S離婚前用他的信用卡買過千萬新台幣奢侈品寄往韓國。大S昨天為此發聲明反擊，斥汪小菲婚內出軌，她曾收到大量對方跟不同女性不堪入目的照片，還爆懷孕時被他推倒地上，又稱汪小菲欠上億元台幣元未還。她同時澄清沒有刷汪小菲的卡買東西給現任丈夫具俊曄。汪小菲則貼出物流單據照片、對話截圖反駁前妻，否認曾推跌大S與其妹徐熙娣（小S），更說有人產生幻覺時用刀、高爾夫球桿、紅酒樽打他。大S的母親黃春梅近日接受台灣傳媒訪問時，亦指汪小菲至今未肯解除她當S Hotel承租保證人身分，令她非常驚恐，同時指汪小菲曾秘密轉走與大S聯名戶口內的巨款，亦欠大S上億元新台幣至今未還。

汪小菲母親張蘭今日凌晨在微博上載逾3分鐘的影片及留言︰「謊言止於智者，希望世界充滿正能量。她在影片中說︰「晚上八點多剛下飛機，去參加了深圳企業家大會，並做了主題發言。在飛機降落那一刻，看到了徐的某博。我也是第一次正式的、正面的回應她的及汪小菲的家庭事件，因為她多次點名誹謗我。我是有影響力的人，但影響力是雙韌刀，你現在的行為會影響到我們祖國下一代的價值觀，尤其是對我們的年輕人，讓人恐懼婚姻，不相信愛情，起到了極壞的作用。我做企業30多年如一日，辛勤工作在一線，創辦了一個優秀的企業，曾解決過15萬人的就業。20多年如一日，沒拖欠過員工一分錢，沒欠銀行一分錢。遇到了國際資本，被割了韭菜，被暗算了雖然吃虧了，但是不丟人。我張蘭作為社會屬性的角色，一直是給社會帶來正能量、嚴於律己的這麼一個形象。今天某搏兩次侮辱我、顛倒黑白、誹謗侮辱，現在我就正面的回答一下此事。首先凡事要有證人、證據和證詞，那我現在就把你今天提到的出軌的證據，放在附件裏。第二呢，我的角色是家庭角色，我是一個母親，同時也是一個奶奶，在公布此證據的同時，我做好了與汪小菲斷絕母子關係的準備。因為我是企業家，我有責任保護好和我一起風雨同舟、出生入死、打拼20多年的優秀團隊，並且我要帶頭樹立社會正確的價值觀。至於汪希箖、汪希玥，這是我們家的血脈，我會在他們成人後張開我的雙臂，迎接他們，回到我們美麗的大北京。現在，我會全力以赴，繼續做好我的本職工作，繼續用我的影響力輸出正能量，為社會輸出正確的風氣，起到榜樣的作用。」

對於大S母親黃春梅的言論，張蘭說︰「你說的非常對，人是有因果的，但是，不是下輩子，而是這輩子。那也請你把我給他們購置的婚房，你大概賣了3億左右台幣。兩個我都回覆的明明白白。」

（即時娛樂）