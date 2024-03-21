拉闊音樂會｜李駿傑李幸倪貼身舞焫㷫全場 曾遭誤會討厭拍檔 (16:22)

李駿傑（Jeremy）和梁業（肥仔）、李幸倪（Gin Lee）及馮允謙（Jay Fung），昨晚合作演出拉闊音樂會。4人合唱歌曲《BELIEVER》為音樂會揭開序幕，之後再跳唱多首串燒歌。肥仔伙拍Jeremy跳盧瀚霆（Anson Lo）的《ON》，之後又與Jay Fung跳唱《Lady Killa》。一向不擅跳舞的Jay Fung，舞姿令觀眾眼前一亮，他完成跳唱後偷吻肥仔面頰。Gin Lee穿上黑色性感Bra Top跟Jeremy跳辣身舞，兩人更借位惜惜；之後又換上粉紅色絲絨裙跟肥仔合唱情歌。肥仔輕攬Gin Lee，兩人手拖手、做出心心動作，又作狀咀嘴，令歌迷尖叫。

音樂會尾聲，4人分享排舞辛酸。Jay Fung說︰「排舞好好玩，但我對跳舞冇信心，多謝肥仔畀我好大推動力。我決定再開騷時，會繼續跳舞。」Gin Lee說：「跳舞好難，不過我喜歡，最緊張自己一個人跳。」肥仔笑言以為Gin Lee跟Jeremy跳辣身舞時才緊張︰「Jeremy排舞時勁怕醜，每次都好似隔空攬對方。我心諗，佢係咪唔鍾意Gin Lee。」

4人騷後受訪，肥仔、Gin Lee和Jeremy讚Jay Fung舞姿好看。Jay Fung說︰「跳舞很大壓力，我怕連累隊友。我已盡力，有佢哋伴住，我至信心大增﹗我之後會跟肥仔學跳舞。」肥仔被問到可認為Jay Fung能否在跳舞方面成材時坦言︰「短期內唔會，長期可以。佢好有天分，記舞步好快，又肯學。佢外表乖乖仔，但唔馬虎。佢咁勁，仲咁勤力，點夠佢玩﹗」談到在台上偷吻肥仔，Jay Fung笑言︰「情不自禁，見到肥仔臉上有汗，好可愛。」

Jeremy否認與Gin Lee跳辣身舞時尷尬，透露落台後被經理人花姐（黃慧君）取笑可以追女仔了。他說︰「綵排時的確唔敢掂到Gin Lee，同佢保持距離，連排舞老師都忍唔住問我『你好憎佢咩』。我今晚喺台上至敢掂佢﹗」Jay Fung力撐Jeremy，說他有紳士風度。肥仔與Gin Lee拖手唱情歌被指好艷福，Gin Lee稱是肥仔要求。肥仔否認︰「係有人話Gin Lee想拖我手﹗」Gin Lee聞言否認，肥仔扮尷尬表示︰「係我收錯風，一廂情願。」Gin Lee談到其舞台服飾露腰騷腹肌時說︰「我為咗今次演出連續排舞一個月，邊做運動邊唱歌就會練成腹肌。」

（即時娛樂）