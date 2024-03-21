再見‧枕邊人｜林秀怡演單親媽媽 讚劇本對白感人易入戲 拍攝時生人勿近 (16:01)

無綫劇《再見‧枕邊人》昨晚（20日）劇情講述志騫（劉宸熙飾）好友、Bosco（陳穎朗飾）因先天身體缺磷，患上XLH罕見病住院，1年醫藥費近200萬元，揹負巨額醫藥費的單親媽媽Coco（林秀怡飾），欲找Bosco生父索取金錢，遭「最強心機女公關」Rachel（張曦雯飾）攔截。惟Bosco病情愈來愈嚴重，Coco逼於無奈向鄰居、「流氓律師」金長勝（羅天宇飾）道出Bosco生父為財閥「大凌生」凌頌恆（張國強飾）；Rachel指控Coco違反保密協議，「流氓律師」金長勝（羅天宇飾）決心要為她討回公道。

林秀怡在多場戲分將母愛擔憂的情感，演繹得入心入肺，看到網民直呼虐心，她曾在2021年劇情《欺詐劇團》扮演單親媽媽，對比今次角色，雖然同為人母，但林秀怡預告Coco是藏著秘密的單親媽媽：「雖然都係單親媽咪，但係兩者嘅性格都好唔同，一個係好藝術家嘅人，一個係為生活馬死落地行，咩都要做嘅人。後者做嘅每一樣嘢都有個原因，而唯一嘅原因就係要搵錢，養大個小朋友，仲要有啲嘢令佢好似畀人偷咗人生咁。」

林秀怡每次拍劇均會為角色下苦功，並於看完整個劇本後，細心分析角色變化及可能性：「今次我做功課時有作一個故事畀Coco，等自己對人物設定再清晰啲。我仲有為Coco設計同唔同人相處時有咩唔同嘅演繹，所以其實Coco個性格同情緒好多變化。」秀怡續指由於劇本對白寫得感人，讓她容易入戲，甚至喊到收唔到聲，連現場演員也不敢打擾她。

（即時娛樂）