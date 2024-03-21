劉威煌《中年2》8強止步唔失落 私心睇好譚輝智顏米羔 (17:02)

劉威煌已簽約TMG（TVB Music Group），成為旗下歌手，將參與《中年2》的演唱會及《紅白大戰》，他又透露剛推出新歌《普通人》。（林蘊兒攝）

劉威煌參加《中年好聲音2》最終8強止步。昨日（20日）他到新城電台接受薛家燕節目訪問，分享比賽經歷，雖然未成功晉級，但心情反而鬆一口氣，感謝薛家燕對他的支持和鼓勵。

15年前參加《超級巨聲》後，參賽《中年好聲音2》再度與獎項無緣，劉威煌並沒有太大失落，自言向來不看重輸贏，只求享受過程和求進步。他回想10幾年前，參賽時是純素人，會比夠大膽，多年後再比賽壓力相對較大。

為了讓大家看到跟以前不一樣，劉威煌嘗試不同曲風，結果遭評判伍仲衡狠批他挑戰唱林曉培的《煩》Rap出事。劉威煌解釋：「因想每個回合也帶大家有新鮮感，可是自己最弱項是男女合唱，感激彭家麗的指導令我有改進，一齊合唱是完美句號，本身揀選幾首歌曲，不過因版權問題，最終揀了這一首，這是遊戲規則沒有辦法。」有觀眾替他落敗感到不值，劉威煌感激大家支持，強調不計較得失，最終獲第8名已問心無愧，明白比賽講求天時、地利、人和。

劉威煌大讚7強人馬實力相當，他以朋友身分貼心目中冠軍心水：「我私心看好譚輝智，他從來沒有舞台經驗，演出卻令人好驚喜。當然也看好我的好兄弟顏米羔，而黃劍文亦不斷地在蛻變，古淖文則被陳慧嫻公開大讚是巨星，絕對爭崩頭！」

提到曾志偉早前透露有意辦第3季《中年好聲音》拍成大灣區版，劉威煌表示不會再參加。原來他已簽約TMG（TVB Music Group），成為旗下歌手，將參與《中年2》的演唱會及《紅白大戰》。他又透露剛推出新歌《普通人》，找來澤日生作曲及林夕填詞，形容是夢寐以求的組合，故視為音樂上一份很好禮物。

（即時娛樂）