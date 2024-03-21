羅子溢堅守婚姻承諾 陳自瑤︰唔係個個好似你咁 (18:06)

麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（21日）一集請來《婚後事》主角羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）和黎諾懿擔任嘉賓，分享拍攝花絮。諾懿講到露股一幕時笑言︰「我本身都真係弗，為咗呢場戲Keep住做深蹲。一係唔露，一露就應該去盡佢﹗」Winki回憶與他拍攝鴛鴦戲水場面時「由頭驚到落尾」︰「我當日上身真空上陣，下身只穿一條短褲打底。我纏咗好多膠紙，但我又話好驚凍，工作人員就幫我倒熱水落去。啲水咁熱，啲膠紙咪溶囉，但又趕住拍，咁我咪就咁遮住囉。我好驚走光，黎總（黎諾懿）就係咁幫我打泡遮住，佢拎住筲箕喺水底係咁chok啲泡出嚟！」諾懿即場重現當時動作，並笑言自己「連道具都撈得很好」。

4人在節目中討論了大量情景題，當中包括男女對精神出軌及肉體出軌的不同看法，更延伸討論至劇中Yoyo質問子溢「你同我上床嘅時候有冇諗起佢」一幕，子溢搞笑引用網民回應：「使唔使開埋個腦畀你睇呀」，引發全場爆笑，諾懿加入戰團與Yoyo及Winki進行正反辯論。此時，子溢反問：「我問你，男仔見到靚女，望一望諗吓，女人望到靚仔會唔會又諗吓？」4人又探討父母離婚對小朋友的影響，子溢說：「呢個問題好值得思考，覺得如果諗辦法去解決，咁不如一開始就唔好錯，結得婚就要對婚姻有承諾，做得爸爸媽媽就要盡父母責任。」Yoyo聞言回應：「唔係個個好似你咁㗎嘛！」

（即時娛樂）