連詩雅懷孕5個月步履輕盈 拒透露BB性別 讚陳家樂體貼 (18:34)

懷孕5個多月的連詩雅（Shiga），今天（21日）出席商場慶祝復活節活動掙奶粉錢。身穿吊帶露腰裙的她手臂纖瘦，腹部微隆，她腳踏2吋半高跟鞋依然步履輕盈，她說自懷孕後，外出的服裝和鞋必須經丈夫陳家樂審批，不准太性感又要在安全情况下才可以穿搭。

Shiga分享懷孕初期，有少許不適現象，情况已好轉，老公和同事非常緊張她一舉一動，常提醒她出入要小心避免碰撞。貪靚的她收起孕肚而為揀衫苦惱：「每次出席活動前，和造型師都為揀衫而頭痛，足足由20套衫才揀到這條裙。老公則認為大肚婆穿闊身衫沒有所謂，但我平日私下出街就會穿貼身衣，坐車或搭的士時，會讓人知道我懷孕。」

Shiga為保神秘感拒透露胎兒性別，但笑BB在肚內表現活躍兼經常踢她，日前她陪老公看電視，當他的愛隊贏波後激動大叫，BB在她的肚內反應也很大，連她唱歌時情况都一樣，非常得意。

Shiga最近做胎兒結構檢查時，雖然陳家樂沒有喊，但過程相當緊張，檢查後知道胎兒一切正常，終於放心。她懷孕後重了10磅，可是老公常勸她多吃：「老公天生童顏似大細路，但現在見到他好man又緊張我一面，開始變成爸爸！以前他很少干涉我衣著，現在每次出街都要講數。」

她未決定順產還是剖腹生B，因預產期時老公可能往外地拍戲，她希望家樂盡量抽空返港，陪伴她入產房見證BB出世重要時刻。她不介意老公拍片錄生產過程：「最好由個頭後邊影過去，不影到下體就可以，因為自己看到會驚。」

（即時娛樂）