陳自瑤《婚後事》演得真實 性格與角色相反 非本色演出 (22:48)

《婚後事》明晚（22日）大結局，劇集自播出後引起不少話題，首次擔正做女一的陳自瑤（Yoyo）在劇中飾演的Emma經歷丈夫出軌及離婚時歇斯底里，演技被觀眾盛讚演得真實，不少網民更認為屢傳婚姻觸礁的她是本色演出。Yoyo坦言Emma是出道以來最難演的角色，而且從未試過演這麼多場情緒崩潰、心如刀割的戲，拍攝時需要很大力量地豁出去演，也要封閉自己，拍到近乎抑鬱。她強調現實中的自己性格內斂、愛將心事收起、忍耐力強，絕對不是個歇斯底里的人。

「大家不會明白我能承受到幾多痛苦﹗我不會如角色般瘋狂，會理智一點。很多謝大家覺得我演得真實，我拍攝時完全忠於劇本，癲喪地咆哮大叫要離婚也是劇本需要。《婚後事》的劇本很好，我很幸運﹗對演員來說，等了那麼多年都是等一個機會。我真的等了很多年，只是想如何盡力演好這角色，沒想過會令觀眾聯想到其他。」

Emma因丈夫善仁出軌，在劇集開始時已決意離婚，兩人離婚後雖各自經歷一段新感情，最後還是決定復合。Yoyo談到對婚姻的看法時，認為童話故事裏的公主王子都是快樂地生活下去，但現實世界的夫妻一定會面對考驗和挫折。「愛情故事回歸現實。小時候看很多公主王子的童話故事，幻想結婚後就從此幸福快樂地生活，所以很嚮往愛情和婚姻。不過，現實中的婚姻會有高有低，面對很多考驗、挫折。兩個人如何在婚姻關係中互相學習及成長，十分重要。」

Yoyo自言是個黑白分明、道德觀念重的人，絕不會有出軌的念頭。「我是很專一的人，認為結婚後就要對婚姻、家庭及小朋友負責任，所以絕不會讓這種事發生在自己身上，不會讓人『埋身』。」Yoyo坦言只會跟喜歡的人交往，遇上不喜歡的，莫說食飯見面，連朋友也不會跟對方做。「不想給別人假希望﹗我很決絕，清楚界線。在公司那麼多年，相熟的男藝人也屈指可數。」

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（即時娛樂）