Phoebus首獻出男男吻 跟盧鎮業激咀 小野冇同廖子妤備案 (19:16)

衛詩雅指劇中要從廖子妤手上硬搶陳湛文，但跟陳湛文全是神交，連拖手場口都沒有。（鍾偉茵攝）

Phoebus在劇中除了和小野男男吻之外，亦與麥詠楠（左圖）有接吻戲。（鍾偉茵攝）

小野和Phoebus首次獻出男男吻，2人在《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》有激吻場面。（鍾偉茵攝）

衛詩雅、陳湛文、廖子妤、盧鎮業（小野）、吳啟洋（Phoebus），今天（21日）到九龍灣出席ViuTV新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》宣傳活動，Phoebus為該劇獻出熒幕初吻，同一天內分別跟小野及麥詠楠拍接吻戲，拍攝前特意買漱口水作準備。

小野同樣首次跟男演員拍接吻戲，感覺很特別，因為Phoebus比他高、嘴唇比女性較厚，男性氣息也不同。問小野覺得跟Phoebus還是女友廖子妤誰較好咀？小野認為跟男、女接吻沒法比較。

他又指與女友同當演員，體諒和支持對方，不會為拍親熱戲而備案，他笑說：「通常拍完戲才會分享，她聽到我講感受會很開心，當食花生，就算以前跟女演員拍接吻戲，女友都不介意。」

陳湛文戲中與廖子妤和衛詩雅有感情線，他強調自己很「乾淨」，最大尺度只是跟廖子妤相擁，又爆對方與傅孟柏有很多親熱戲，廖子妤笑說：「我和傅孟柏動作連場，開心得蘋果肌不會跌下來，但畫面符合電視尺度。今次算是正式拍談情戲，以往演出多是殺人或牀上戲。」

衛詩雅指劇中要從廖子妤手上硬搶陳湛文，但跟陳湛文全是神交，連拖手場口都沒有，又好奇問兩位對手拍親熱戲前，有否向另一半備案？廖子妤直言沒有：「我跟小野不會互相監場，但基於尊重，大家拍完戲告訴對方，當作演戲上的交流。」

陳湛文透露拍親熱戲前，定必向太太備案，讓太太看劇本，太太也試過呷醋，企圖反對他跟某位女藝人合作，衛詩雅立即追問女藝人是誰？陳湛文避談並笑說：「就是衛詩雅和廖子妤﹗」衛詩雅認為拍戲無需交代太多，若然將來另一半阻止，會飛起對方，以事業為重。

（即時娛樂）