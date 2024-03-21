羅子溢自詡無婚內出軌可能︰誰不知我額頭鑿了視后2字 (23:09)

羅子溢在《婚後事》飾演的潘善仁性格內斂、壓抑，跟從前常演的陽光、正直角色很不同。入行10幾年首次遇上這種角色，亦首次聽到那麼多讚美的聲音，他說︰「等了很多年，才遇到這個有得發揮的劇本。我也因為浸淫了多年，才有能力處理這角色，就像冥冥中自有主宰一樣﹗」子溢表示潘善仁有很多內心戲，情緒起伏大，頹廢、沉鬱。疫情期間拍攝這角色，對他來說也有好處。「我當時回家後要和太太分房，也沒接觸孩子，保持沉鬱，把所有心思花在角色上。潘善仁離婚後住進劏房，我收工回家後也在一間大一點的劏房裏住，都是自己一個人。」

善仁雖然不忠，卻很愛惜太太和女兒。子溢自覺在愛惜妻女這方面與角色很似︰「太太是家裏的話事人，我的人生也是如此，因此最高難度就是演離婚戲。慶幸我已當了爸爸，才有如何保護家庭、對妻兒愧疚的感受。如我仍是單身，未有小朋友，一定不能演得那麼逼真﹗」子溢把演得好的功勞歸給太太楊茜堯。「太太訓練我﹗人生如戲，戲如人生。兩夫妻相處要呃呃𧨾𧨾，甜蜜又好，被罵也好，這些都是戲。」

結婚7年，子溢直言婚姻關係絕非童話，一定有高有低。「兩個人開始時是激情，去到某個位就變成感情，如最後能白頭到老，這才是愛情。愛情不是一小段， 而是整個人生。兩個人相處一定有分歧，男士預了要遷就，卻或會因此感到壓力。我有壓力時，會做運動或找朋友聊天抒發。」身為藝人，子溢認為有人喜歡自己在所難免，他不會阻止別人喜歡自己，只要對方不表白，大家仍可如常交朋友。「如果對方表白了，我仍跟她交往就不對。對不起﹗看看我的背後靠山幾厲害﹗誰不知道我額頭鑿了『視后』兩個字﹗同行都知道。我在無綫工作，太太都認識裏面的人，變相令我很安心。」

欲知專訪詳情，請留意明天（22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）