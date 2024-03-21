陳淑芬壽宴星光熠熠 鄭嘉穎佘詩曼同場 關菊英罕有露面 (20:34)

甄妮去年曾在社交平台批評王力宏，今晚2人同場未知有沒有碰面。（鍾偉茵攝）

陳淑芬（陳太）賀入行50周年兼明天（22日）生日，今晚（21日）在尖沙咀一間酒店大排筵席，廣邀圈中親朋好友出席《陳淑芬‧星星相識50年‧生日及答謝晚宴》，包括狄波拉﹑肥媽﹑甄珍﹑甄妮﹑上山詩鈉﹑甄子丹夫婦﹑鄭嘉穎和老婆陳凱琳﹑佘詩曼﹑王力宏﹑謝天華夫婦﹑姜大衛和李琳琳﹑袁詠儀﹑米雪﹑唐鶴德﹑胡楓﹑羅蘭﹑連炎輝﹑柏安妮母女﹑陳松伶﹑劉浩龍﹑久未公開露面的關菊英和她的同性密友周偉利﹑譚耀文﹑鄺美雲﹑琦琦﹑余安安﹑溫碧霞﹑麥玲玲﹑蔡一傑﹑甄楚倩﹑江華和麥潔文﹑鄭丹瑞﹑蘇永康夫婦﹑陳慧嫻﹑楊受成夫婦﹑呂良偉夫婦等，場面星光熠熠。

湊巧嘉穎和緋聞舊愛佘詩曼同場，而王力宏去年在台北小巨蛋開騷前，曾說了一句「真相不重要，流量最重要對不對？」惹來甄妮在社交平台批評：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裏真是不知所謂。」今晚2人同場，未知有否碰面？

陳太戴上特大的紅色墨鏡框﹑身穿紅裙出席晚宴。她表示今晚宴請400幾人出席：「好多朋友專誠來港，有澳洲﹑內地﹑台灣﹑新加坡朋友，有10圍枱都係外國返嚟。今晚好多嘉賓都係歌手，都星光熠熠，多謝朋友捧場，安排座位好傷腦筋。派對籌備咗幾個月，今次連續搞咗3個大Project，好多謝自己團隊及員工幫手應付，明天（22日）正日過澳門，進行演唱會綵排，今晚唔會唱歌，交畀朋友，自己負責聽。（派對有什麼主題？）大家都知我係古來稀之年，今年係最後一次搞咁大型生日活動，之後都唔會搞咁大型生日活動，可能之後每年生日，同朋友一小撮咁慶祝，今晚似答謝會，感激大家支持﹑陪伴參與好多節目，有啲朋友20年冇聯絡，但今晚都有嚟，大家敘舊傾往事。（生日願望？）世界和平﹑身體健康﹑日日開心。」

（即時娛樂）