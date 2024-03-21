黃妍自爆經常放屁 爆葉巧琳小習慣：佢錄音前會屙屎 (22:40)

林奕匡（Phil）﹑黃妍（Cath）和葉巧琳（Mischa）早前現身日本音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT），並帶同最新作品《藝術與科學》登場。昨晚（20日）他們現身觀塘，與粉絲同步觀賞首播，亦分享參與錄音的小故事。

當3人在日本錄音室時，緊張到不得了。他們分享錄音狀况，Phil先說：「入去做測試時，好多工作人員喺度，但測試完離開，再一次入錄音室，啲人全部走晒，得返錄影機、咪同我哋，然後講我哋嘅Keyword『We are ready』，就正式開始。」Mischa錄音前哼兩聲簡單開聲，表現較輕鬆，但Cath則呆站，她解釋：「我係緊張到一片空白，好在練到入晒骨，就算冇望到大字報，都可以Load歌詞出嚟。其實Mischa事前有叫我望佢個樣，如果有咩問題，提番佢，但我真係冇望過。」

3人共同經歷一次難忘音樂旅程，相處多了，對各自認識又多了，Mischa說：「特別係Cath更加深厚，佢有個小習慣經常做，其他同事都會知，但我唔會話畀你哋聽。」此時全場起哄，沒想到Cath竟自爆：「我成日都會放屁，但我係有公德心嘅人，會話畀大家聽我放咗屁。」Mischa聽罷即抗議：「其實你放屁唔使喺我哋企嘅範圍，可以行去冇人嘅地方。」Phil亦附和：「你仲要放完行埋嚟！」Cath笑著說：「係呀，我仲會同佢哋講：『你聞下』，身體好先會放屁。」

Cath接著又大爆Mischa錄音小習慣：「佢錄音前會屙屎呀！」更說大家會在廁所遇到，Mischa聽到Cath所說，也無奈表示：「我接唔到，你繼續啦。」

爆料一輪後，來到首播一刻，Phil、Cath、Mischa與Fans望著大電視，流露出滿足神情。看完MV後，Phil即說：「Mischa向來比較Cool，我好少見佢笑，透過新歌先可以見咁多。」Cath也透露MV裏的眼神對接，事前也練習過，她說：「一開頭係有Design咗，邊啲位要望一望，但後來投入去唱都冇太理，反正都熟練去表露出嚟。」

（即時娛樂）