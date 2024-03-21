金像獎2024｜卓亦謙成「新晉導演」大熱 鄭保瑞有望首奪最佳導演 (22:56)

《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮4月14日假尖沙咀文化中心舉行，大會為頒獎禮編印紀念特刊，邀各獎項候選人拍造型照，繼發布最佳新演員候選人造型照後，輪到「最佳導演」及「新晉導演」。

本屆金像奬入圍「最佳電影」包括《白日之下》、《年少日記》、《命案》、《金手指》及《毒舌大狀》，5部電影的導演—《白日之下》的簡君晋、《年少日記》的卓亦謙、《命案》的鄭保瑞、《金手指》的莊文強及《毒舌大狀》的吳煒倫，同獲提名「最佳導演」，至於簡君晋、卓亦謙及吳煒倫更同時入圍本屆「新晉導演獎」，與《但願人長久》的祝紫嫣及《第八個嫌疑人》的李子俊競逐此項殊榮。

簡君晋自編自導的《白日之下》獲得本屆16項金像獎提名，為各片之冠。此片改編自真人真事，經歷5年籌備及拍攝，將香港殘疾院舍監管問題及院友的非人生活，呈現大銀幕。簡君晋除角逐「最佳導演」及「新晉導演」外，亦跟此片編劇唐翠萍及李卓風候選「最佳編劇」。

緊隨《白日之下》獲得本屆12項提名的《年少日記》，導演卓亦謙以親身經歷友人輕生事件，透過電影探討家庭生活壓迫和學生自殺等問題。他首執導演筒即憑藉此片在台灣「金馬獎」捧走「最佳新導演」及「觀眾票選最佳影片」，再於剛舉行的「第17屆亞洲電影大獎」和「2023年度香港電影導演會年度大獎」，獲頒「最佳新導演」殊榮，連環獲獎為他角逐金像獎「最佳導演」及「新晉導演」打下強心針。卓亦謙在本屆亦同時獲提名「最佳編劇」，以及剪接師陳曉進候選「最佳剪接」，個人合共獲得四項提名，是本屆候選者中之最。

吳煒倫同樣是首次執導，便成為金像獎「雙料導演」候選人，本屆他同時入圍「最佳編劇」，個人共獲3項提名。他多年來以編劇身分參與電影創作，晉升導演後首部作品為自編自導的《毒舌大狀》。此片甫上畫大收旺場，累計逾億港元收入，是香港電影史上首部破億元票房的港產片。

相對於幾位新晉導演在金像奬初試啼聲，金像奬常客莊文強在過去20屆已榮獲「新晉導演」及「最佳導演」獎各一次，並且3次捧走「最佳編劇」，成績斐然。今屆他憑有12項提名、改編自80年代最轟動貪污詐騙案的鉅製《金手指》，第5度提名「最佳導演」及第10次角逐「最佳編劇」獎。

鄭保瑞以集合懸疑、驚悚及警匪元素的《命案》，榮獲提名「最佳導演」，他在剛舉行的「2023年度香港電影導演會年度大獎」，憑本片獲業界同行肯定，獲頒「最佳導演」，鄭保瑞如能在今屆金像奬再下一城，將會是他繼入圍第32屆及第40屆金像獎後，首度獲封為「最佳導演」。

（即時娛樂）