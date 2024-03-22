ANSONBEAN邀雲浩影拍MV 被追問何不找女友做主角 (14:55)

ANSONBEAN（陳毅燊）推出他有份創作的新歌《IMPATIENT》，籲大家放下不必要的規則和包袱。他重返母校聖士提反書院拍MV，並請來雲浩影（Cloud）任女主角。MV講述飾演綁匪的ANSONBEAN與同伴衝入博物館搶劫寶物時遇上導賞員Cloud，被她深深吸引，決定放棄寶物並奪走Cloud。他說：「我搵Cloud做女主角係因為我要一個靚、有仙氣嘅女仔，所以佢係完美﹗」Cloud問：「做乜唔搵女朋友（張天穎）嘅？」ANSONBEAN沒想到Cloud如此一問，不懂反應呆了數秒。Cloud追問：「公開但低調？」ANSONBEAN面紅紅害羞地說：「低調，係囉，低調。」

ANSONBEAN拍攝一場講述他在後樓梯拉走Cloud的戲時，因太大力令Cloud撞向防火門。Cloud嚇得大叫，自言「我差啲成個飛咗落去」。工作人員再三提醒ANSONBEAN要溫柔一點，全場爆笑。Cloud回憶：「佢好似圓形中心，我就好似拋物線咁飛落度門『嘭』一聲。我驚到嗌咗出嚟，但嗰Take係最真實。佢好入戲，用咗男仔嘅力掹我，我有少少受傷。後來，我叫佢溫柔啲，佢收番啲力度就好順利。」ANSONBEAN向Cloud道歉：「我掛住做綁匪，唔記得你著住高踭鞋，嗰吓扯得大力咗，唔好意思。」

拍攝期間，ANSONBEAN一時用槍指着Cloud的臉，一時用手捉着她的頭，還差點將對方拉跌。排舞師梁業（肥仔）心痛表示：「我真係戥阿Cloud肉赤！Cloud演出滿分，佢驚恐得嚟又要做啲甜美嘅效果，我係男仔睇到都覺得導演Very Good，呢個角色搵得好好。」ANSONBEAN對肥仔讚不絕口︰「我一直好欣賞佢﹗佢排嘅舞好有記憶點，好好睇﹗」肥仔搞笑質問他：「點解咁遲先搵我？」ANSONBEAN解釋未遇到適合Project，又笑指肥仔忙拍戲。

肥仔轉移追問Cloud為何不在MV裏跳舞，Cloud立即指住ANSONBEAN說：「佢冇邀請我囉！」ANSONBEAN反問肥仔：「點解你唔排佢嘅跳舞部分？」肥仔反駁：「你都冇叫我排，我跟Order做嘢。」Cloud說她也是，肥仔立即指住ANSONBEAN說最衰就是他。ANSONBEAN無奈笑道：「最衰係我！係我！」

（即時娛樂）