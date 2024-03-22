Mayanne小喇叭｜港產女優Alice分享工作情况 (15:47)

麥美恩（Mayanne）在今晚（22日）新一集《Mayanne小喇叭》中，請來在台灣拍攝AV的女優Alice、全職Cosplayer Terri冰嵐和萬事屋創辦人軒軒分享罕見職業背後的故事。（大會提供）

麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（22日）一集主題是「罕見職業」，請來在台灣拍攝AV的女優Alice、全職Cosplayer Terri冰嵐和萬事屋創辦人軒軒擔任嘉賓，分享罕見職業背後的故事。

Alice機緣巧合下去到台灣發展AV事業，她分享拍攝AV流程：「會收劇本先，之後要背台詞，拍動作片前都要做身體檢查，最緊要係性病報告，同埋拍嘅時間每一次Cut機都要沖涼。」Mayanne問到圈內可有潛規則時，Alice以7個字回應，之後又爆圈中男優的劣跡行為。她說：「邊一個Black List，大家都會知，因為行內嘅男優唔多，都係得15個。」談到難忘事，Alice直言是曾與有「神之手」之稱的殿堂級AV男優加藤鷹合作。她說：「見到佢呢個大人物，係勁緊張勁驚，但佢好耐心咁教導我。」Alice表示加藤鷹除了傳授她「必殺技」外，還對她身體某部位特別喜歡！

全職Cosplayer Terri則以「賣相」維持收入，每個月均會推出不同主題的相片，還會辦活動凝聚粉絲。她笑言：「我哋會做好多特別嘢，好似射箭、BBQ 同埋羽毛球賽！」眾人一同欣賞Terri的Cosplay相片，Mayanne對其中一張性感照片特別有興趣。粉絲眾多的Terri自爆接過一單最匪夷所思的工作，對方給了她6000元新台幣（約1477元港幣），但只要求拍攝她的腋窩！軒軒透露是受動漫《銀魂》啟發而創立屬於自己的萬事屋，他本着「只要不犯法咩都肯做」的原則，曾排隊拎飛、做PTBF陪行街、陪減肥等。

（即時娛樂）