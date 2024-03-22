古天樂玩轉曼谷唐人街 反客為主要混血肥仔挑戰生命極限 (16:07)

古天樂（古仔）以嘉賓身分亮相頻道BBO節目《尋泰記》，第2集今晚（21日）上架。上集接受挑戰的古仔在今集反客為主，用電話「出口術」搖控混血肥仔（曾達恩）和丁丁（丁彥均）兩位主持，在曼谷唐人街接受多項與街頭小食有關的爆笑挑戰。

挑戰開始不久，坐在車廂中的古仔對買泰式粄條的混血肥仔及丁丁說：「試吓飛碗（不要碗）吖叫佢！」雖然混血肥仔非常醒目，叫檔販用碟盛載粄條，但對方還是因為語言不通而用了膠碗。古仔見狀忍不住說：「用手接吖嘛，擺喺佢（混血肥仔）手上要佢食！」貪玩的古仔嫌用手未夠過癮，叫丁丁直接用口餵混血肥仔，還說︰「我已經幫你搞掂離婚證書嗰啲嘢喇！」兩人最後用「借位大法」化險為夷，引得古仔哈哈笑。

當混血肥仔和丁丁在檔口前坐低大擦沙鍋魚鰾羹時，古仔突然下令：「揸住個沙鍋，唔好坐低，跟住入去金舖睇嘢，哈哈哈！」兩人聽到指示後拎起沙鍋向金舖進發，惟見到保安目光異樣時有點卻步。古仔見狀立即送上「鼓勵」：「你同佢講，你好肚餓，但趕住買金飾，哈哈哈！」古仔在兩人步入店舖時笑道：「挑戰生命極限開始，睇吓佢哋會唔會開槍打你兩個先！」不過，只想開個玩笑的古仔隨後已「放過」混血肥仔和丁丁：「唔好啦，出番嚟啦！」古仔宣布他們挑戰失敗，要直接接受懲罰，混血肥仔要食完魚鰾羹，丁丁則要當街唱歌跳舞。丁丁唱歌期間竟跳起《今期流行》拜神舞，混血肥仔更不理古仔要求，將古仔當年跳舞片段剪輯入節目。

完成挑戰後，講起飲食話題的古仔跟兩位主持分享健康心得。他坦言現代人飲食習慣非常不健康，應要透過斷食減少攝取過多營養。古仔說︰「你吸收多咗咪變成脂肪囉，我哋係應該學識每一日去餓，而唔係學識每一日去飽。後生可能你消化得快啲，你再年紀大啲，消化得冇咁快，你會糖尿病。」混血肥仔聽後非常心虛：「你啱啱一路講脂肪、肥嗰啲呢，手就係咁向住我。」古仔語重心長叫他愛惜身體：「從今日開始，你意識到呢個問題，開始自己慢慢去習慣斷食，而唔係去到一有病嗰陣就辛苦喇！」

（即時娛樂）