再見‧枕邊人｜張曦雯2分半鐘淚崩戲 演出3種層次情緒 (16:56)

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的劇集《再見‧枕邊人》邁向結局周，推顧晴天（黃智雯飾）落懸崖真兇仍未水落石出，但幾位男女主角的感情線繼續成為焦點。Rachel（張曦雯飾）收到晴天與萬森（馬德鐘飾）的擁吻片後妒火中燒，終極「擘面」約晴天到中環碼頭講數、互摑。她在昨晚（21日）一集更扮食安眠藥，又在沖涼時扮睡着搏取萬森緊張及同情。不過，萬森早對Rachel起疑心，當場踢爆她做戲，怒羞成惱的Rachel再度爆seed反擊，兩人的戀情危在旦夕。另邊廂，晴天腦海閃現一名滿頭鮮血的女子對她說：「你老公唔畀我見你，啲嘢喺佢度呀！」晴天及後因意外跣倒撞到頭，腦內突然湧現關鍵回憶，令她懷疑萬森是Big Boss。

張曦雯在昨晚一集有場長達2分半鐘的委屈淚崩戲，劇情講述萬森與Rachel婚禮再度因教堂維修而延期，Rachel深信萬森提出延期只是藉口，因而非常不安。Rachel父親朱賢達（杜燕歌飾）不甘女兒受委屈，欲打電話責備萬森之際，Rachel情緒失控，怒掟手機落地並咆哮：「唔使呀！都話唔使你囉！」她崩潰痛哭：「我係委屈，但可以點呀？為咗佢，我咩都可以做，我咩都可以包容，我咩都可以忍，我愛佢呀！我好想嫁畀佢！但我迫得太緊，佢會唔要我，佢會唔要我㗎﹗」張曦雯由眼泛淚光到淚崩嚎哭，短短一場戲呈現3種層次情緒，一度哭至青筋現形。

（即時娛樂）