獲周家怡李靖筠認證絕世好老公 陳家樂自爆已幫BB改名 (16:30)

由周家怡、李靖筠（Gladys）兩位女車神主理的介紹靚車節目《恨駕女團》，日前推出的一集，請來準爸爸陳家樂任嘉賓，節目組更借來一架200多萬開篷跑車拍攝。

周家怡及陳家樂有份演出的電影《出租家人》上映，提到拍攝趣事，家樂表示有幾場戲令他十分感動：「其中一場我要扮（曾）志偉哥個仔，打番電話畀佢，嗰下我係好心痛、好心酸，未Roll機前自己已經喊咗一次。我哋𠵱家成日都會講一啲善意謊言，都係因為驚父母擔心，寧願佢講大話呃佢哋，等佢哋過得舒服啲。」

陳家樂快將榮升爸爸，周家怡及Gladys暗地做了「好老公check list」出來，包括：冇錯都要say sorry先、識幫老婆打卡、認真傾聽老婆說話、入得廚房、以老婆為優先、EQ高、讚賞另一半及要感謝另一半，來測試家樂是否一個好老公。

未開始測試，Gladys已大讚家樂是好老公：「佢以老婆為優先，陳太係佢嘅世界，我都覺得佢哋係模範夫妻。成日都見到佢讚老婆：『老婆你好叻呀。』」家怡又問如果自己沒做錯事，但老婆很嬲，家樂會否先Say sorry，家樂笑說以前不會但現在會：「為自己將來幸福，有時仲未100%做到，有啲位我係比較鍾意同人辯論、辯駁嘅人，盡量啦，呢半年有咗小朋友，太太情緒可能更加容易被觸動，我就更加要遷就。」

之後家怡又叫家樂幫她們拍照，成品出來後，家怡大讚：「OK喎，佢真係有好多唔同角度喎。」經過種種測試，2人認為家樂達標，除認可是好老公，更是絕世好男人。

隨後3人又談到為BB改名，家樂直言已有想法，更大讚自己改得好，名字男女都適用：「叫陳徹。」Gladys聞言即「吓」了一聲，家怡即說：「等陣先，我真係勸你唔好，『陳設』係用嚟擺㗎！」不過家樂未有理會繼續說：「英文名我都諗埋㗎啦，（Gladys：Furniture！）唔係，叫Deco。」

家怡笑問是否想小朋友將來做設計師？Gladys又問陳太是否批准，家樂坦言未獲批准，但自己喜歡兩個字名字。問到為什麼要這樣做，家樂謂：「有型。」但家怡及Gladys即裝出嫌棄神情，家怡更謂：「你真心覺得有型？我開始覺得同佢溝通唔到，佢覺得有型嘅嘢我一啲都唔覺得。」

（即時娛樂）